台當局被美關稅“背刺” 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月16日電（實習記者 梁夏欣）儘管台積電已經承諾對美追加投資1000億美元，美仍宣稱要對台加征32%關稅，引發島內各界嘩然。國台辦發言人朱鳳蓮4月16日在例行新聞發布會上表示，賴清德當局為了謀“獨”，主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課征高關稅，讓其著意編造的美台關係假象破滅，“棋子”變“棄子”。賴當局不顧民眾利益和產業發展前景，提出對美“大採購大投資討好方案”，卑躬屈膝、“打左臉送右臉”，這種“跪美賣台”的行徑，令人不齒。事實證明，只要兩岸和平、同胞一心，就能共同壯大中華民族經濟，共同抵禦外部風險，共同創造讓兩岸中國人揚眉吐氣的民族復興偉業。



有記者提問：美國宣布對中國大陸加征145%關稅。儘管台積電已經承諾對美追加投資1000億美元，美仍宣稱要對台加征32%關稅，引發島內各界嘩然，抨擊民進黨當局吹噓與美關係“堅如磐石”，結果遭遇“背刺”。賴清德稱不會對美進行關稅報復，將採取加大對美採購及投資等措施，並稱要把“吃苦當作吃補”，被批“對美投降”、“掏空台灣”。對此有何評論？



朱鳳蓮：面對美國濫施關稅，單方面挑動全球範圍貿易戰，我們第一時間堅決實施必要的反制措施，這不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。我們堅定的態度、有力的措施，獲得國際社會的普遍肯定和支持，許多國家選擇站在中國這一邊，反對美國的霸凌霸道。我注意到，島內輿論、網友紛紛點贊大陸在應對中所展現的骨氣、底氣。



賴清德當局為了謀“獨”，主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課征高關稅，讓其著意編造的美台關係假象破滅，“棋子”變“棄子”。賴當局不顧民眾利益和產業發展前景，提出對美“大採購大投資討好方案”，卑躬屈膝、“打左臉送右臉”，這種“跪美賣台”的行徑，令人不齒。



事實證明，只要兩岸和平、同胞一心，就能共同壯大中華民族經濟，共同抵禦外部風險，共同創造讓兩岸中國人揚眉吐氣的民族復興偉業。