國台辦：“舉報專欄”已收到超過三千郵件

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月16日電（實習記者 梁夏欣）國台辦發言人朱鳳蓮4月16日在例行新聞發布會上表示，推出“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”，具備堅實的法理基礎和充分的法律依據，是順應兩岸民眾懲“獨”呼聲的正義之舉，是維護台灣同胞正當權益的必要舉措。專欄推出後，深得人心，舉報踴躍。目前已收到超過3000封舉報郵件，所舉報對象比較集中，內容較為翔實，充分反映了兩岸民眾對“台獨”打手、幫凶為非作歹的深惡痛絕。我們將堅持以事實為依據、以法律為准繩，在核查相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲這些打手、幫凶。



有記者提問：國台辦政府網站日前推出“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”，引發島內高度關注。民進黨當局就此稱，大陸對台“沒有管轄權” 。請問對此有何評論？“舉報專欄”推出當天即收到不少舉報郵件，請問目前收到的舉報情況如何？將如何處置？



朱鳳蓮：台灣是中國的一部分，國家絕不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。對以身試法的“台獨”頑固分子，不管其身在何處，國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。對於某些“台獨”組織、“台獨”分子、公職人員和側翼網紅，充當民進黨當局威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士的打手、幫凶，我們絕不坐視，於法於理都有權管、必須管。



推出“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”，具備堅實的法理基礎和充分的法律依據，是順應兩岸民眾懲“獨”呼聲的正義之舉，是維護台灣同胞正當權益的必要舉措。專欄推出後，深得人心，舉報踴躍。目前已收到超過3000封舉報郵件，所舉報對象比較集中，內容較為翔實，充分反映了兩岸民眾對“台獨”打手、幫凶為非作歹的深惡痛絕。我們將堅持以事實為依據、以法律為准繩，在核查相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲這些打手、幫凶。