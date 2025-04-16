國台辦：歡迎更多台胞來大陸打卡影視取景地

國台辦於4月16日上午舉行例行新聞發布會（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月16日電（實習記者 梁夏欣）國台辦發言人朱鳳蓮4月16日在例行新聞發布會上表示，春光三月正是踏春時，我們歡迎更多台灣同胞按圖索驥，到大陸來打卡自己喜歡的影視作品發源地或拍攝地。無論是自然風光，還是田園生活，每一處打卡地一定會讓台灣朋友們不虛此行，瞭解“不一樣的大陸”。



有記者提問：中央廣電總台“看台海”日前推出“跟著電影游大陸”線上活動，許多台灣網友積極參與，互動熱烈，對大陸電影取景地、文化地標等如數家珍，留言表示期待能通過大陸優秀影視文化作品尋找靈感，感受美好。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮：有關媒體平台推出的“跟著電影游大陸”活動，以及福州市、廈門市近期推出經“小三通”航線到福建沿海的台胞領券免費觀看《哪吒之魔童鬧海》等活動，都受到台灣同胞熱烈歡迎和積極響應。這充分體現了大陸優秀影視文化作品的吸引力及蘊藏其中的中華文化魅力，展示了兩岸同胞同文同種、共情共鳴文化基因。



春光三月正是踏春時。我們歡迎更多台灣同胞按圖索驥，到大陸來打卡自己喜歡的影視作品發源地或拍攝地。比如電影《長安三萬里》、《封神第二部：戰火西岐》在過去兩個月先後在島內院線上映，喜歡這兩部電影的台灣朋友可以打卡陝西西安和河南安陽，深度體驗中華文化的源遠流長和輝煌燦爛。我也關注到，很多台灣朋友喜歡電視劇《去有風的地方》、《難哄》，這些朋友可以打卡雲南大理和重慶，實地感受浪漫景致和人間煙火，體驗“一部劇火了一座城”的熱鬧。無論是自然風光，還是田園生活，每一處打卡地一定會讓台灣朋友們不虛此行，瞭解“不一樣的大陸”。