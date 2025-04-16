國台辦：民進黨當局的謊言騙不了台商台胞

國台辦於4月16日上午舉行例行新聞發布會（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月16日電（實習記者 梁夏欣）國台辦發言人朱鳳蓮4月16日在例行新聞發布會上表示，民進黨某些人一會兒渲染“大陸威脅論”，一會兒散播“大陸經濟衰退論”，是典型的“人格分裂”，不僅自相矛盾，而且早被數十年來祖國大陸所創造的經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡打腫了臉。大陸經濟前景好不好，事實最有說服力；兩岸經濟合作好不好，台商最有發言權。民進黨當局出於謀“獨”本性，慣於抹黑大陸，干擾兩岸交流合作。他們編造的謊言在事實面前不堪一擊，騙不了台商台胞，阻擋不了兩岸同胞交流合作、共謀發展的步伐。



有記者提問：近日，海基會副董事長羅文嘉稱，中美貿易衝突以來，大陸作為世界工廠的優勢已經不在，留在大陸的台商數量大幅減少，可能不到高峰時期的五分之一；還稱“大陸消費緊縮，經濟像一潭死水”。對此有何評論？



朱鳳蓮：民進黨某些人一會兒渲染“大陸威脅論”，一會兒散播“大陸經濟衰退論”，是典型的“人格分裂”，不僅自相矛盾，而且早被數十年來祖國大陸所創造的經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡打腫了臉。



大陸經濟前景好不好，事實最有說服力。儘管遭遇外部諸多挑戰，但大陸經濟韌性強、潛力大、底氣足，多年來扎實推進新型工業化，加快培育新質生產力，經濟發展內生動力明顯增強，保持了工業經濟量增質升的發展態勢。製造業總量連續15年穩居世界首位，占全球比重約30%。從進出口貿易看，今年一季度貨物貿易進出口總值10.3萬億元人民幣，同比增長1.3%，進出口增速逐月回升態勢明顯。從消費市場看，今年1至2月，社會消費品零售總額達8.37萬億元人民幣，同比增長4.0%，消費市場的“煙火氣”持續升騰，內需日益成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。



兩岸經濟合作好不好，台商最有發言權。面對變亂交織的外部環境，大陸事業舞台大、市場前景廣、政策預期穩、安全形勢好的優勢進一步凸顯，始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。今年1至2月，兩岸貿易額達3103.4億元人民幣，同比增長10%；大陸實際使用台資7.1億美元，同比增長83.7%；新設台商投資企業921家。越來越多台商台胞用實際行動證明了“脫鈎斷鏈”不得人心、融合發展才是出路。



民進黨當局出於謀“獨”本性，慣於抹黑大陸，干擾兩岸交流合作。他們編造的謊言在事實面前不堪一擊，騙不了台商台胞，阻擋不了兩岸同胞交流合作、共謀發展的步伐。