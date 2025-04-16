韓國警方對總統府等地展開扣押搜查

韓國首爾龍山總統府（圖源：央視新聞） 中評社北京4月16日電／據央視新聞報導，當地時間16日上午，韓國警方對位於首爾市龍山區的總統府以及總統官邸等地展開扣押搜查。據悉，警方正試圖就此前尹錫悅動用總統警衛部門抵制調查機關抓捕等展開調查，當天的扣押對象包括總統府相關監控視頻等資料。



韓國前總統尹錫悅去年12月初發動緊急戒嚴後，韓國調查機關曾多次嘗試對上述地點進行搜查，但均遭到總統警衛部門抵制未果，尹錫悅還被指動用警衛部門抵制調查機關前往總統官邸對其實施抓捕。