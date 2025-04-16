外交部：中國外交將深入踐行總體國家安全觀

4月15日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（圖源：央視新聞） 中評社北京4月16日電／據新華社報導，4月15日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問，今天是第十個“4·15”全民國家安全教育日，今年“4·15”主題是“全民國家安全教育 走深走實十周年”。請問發言人，外交工作如何彰顯國家安全教育成效，更好地保障國家安全，促進世界和平安寧？



林劍表示，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央創造性提出總體國家安全觀，為新時代國家安全工作提供了根本遵循和行動指南。近年來，全國各地廣泛開展形式多樣的宣傳教育活動，推動總體國家安全觀深入人心，凝聚起國家安全人人有責、人人盡責的強大合力。



外交人員是國家安全的堅定維護者和積極促進者。我們認真深入學習領會總體國家安全觀，積極開展國家安全教育，以實際行動履行維護國家安全的職責使命。堅決維護國家主權、安全、發展利益，反對任何施壓、威脅和訛詐。認真貫徹全球安全倡議，積極推動國際安全合作，與各方協力應對各種傳統和非傳統安全挑戰，共同完善全球安全治理，維護和促進國際共同安全。



新征程上，中國外交將繼續深入踐行總體國家安全觀，堅決維護國家主權、安全、發展利益，積極推進落實全球安全倡議，高舉構建人類命運共同體旗幟，共同建設持久和平、普遍安全的美好世界。