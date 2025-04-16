中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄（圖源：央視新聞） 中評社北京4月16日電／據央視新聞報導，4月15日，中國中央廣播電視總台主辦的“攜手奮進 共創繁榮”中國馬來西亞人文交流活動在吉隆坡舉行。中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄，馬來西亞科技與創新部部長鄭立慷，馬來西亞通信部副部長張念群在活動上致辭。馬來西亞旅遊、藝術及文化部秘書長沙哈魯丁出席活動。馬政界、經濟界、文化界、學界、媒體等200餘名嘉賓出席活動。



慎海雄表示，在歷史的長河中，中馬友好交往早已鐫刻在彼此的記憶里，從海上絲綢之路的貿易往來，到鄭和下西洋的和平足跡，從馬六甲的三寶山，到檳城的姓氏橋，兩國人民共同書寫了許多相知相親的友好故事。中央廣播電視總台始終致力於做中馬友誼的記錄者、講述者和推動者。近年來，我們深化與馬來西亞有關部門和主流媒體合作，聚焦兩國人民共同關切推出《我們的故事》《觀天下》《亞洲視點》等節目報導，傳播兩國在現代化征程中相互支持、共同發展的生動實踐，匯聚起中馬友好的汩汩暖流。中央廣播電視總台願與馬來西亞朋友攜手前行，共同書寫中馬人文交流的新篇章，以實際行動為推動中馬命運共同體建設邁上新台階貢獻更多力量。



鄭立慷對此次人文交流活動成功舉辦表示祝賀。他在致辭中說，馬來西亞同中國隔海相望，友誼綿延千年。在馬中兩國領導人戰略引領下，兩國不斷書寫著合作共贏的精彩篇章。作為促進馬中兩國友好交流和民心相通的重要橋梁，相信中國中央廣播電視總台與馬來西亞各方的多領域務實合作將進一步夯實兩國民意基礎，推動雙邊關係行穩致遠，為賡續馬中友誼作出新的貢獻。



張念群表示，中國有句古詩“相知無遠近，萬里尚為鄰”，從明朝鄭和下西洋到如今日益頻密的人文交流，馬中兩國友好交往源遠流長，兩國人民的雙向奔赴為馬中關係增添新的活力。馬來西亞以多元文化、包容團結著稱，希望馬中兩國媒體機構充分發揮橋梁紐帶作用，在活動舉辦、節目制播、內容合作、平台建設及技術創新等方面進一步深化多層次、多渠道合作，為雙邊友好關係的發展持續注入正能量。