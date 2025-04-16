四川最大高鐵站天府站鋼結構全面完工（圖源：央視新聞） 中評社北京4月16日電／據央視新聞報導，今天（16日）上午，四川最大的高鐵站——天府站鋼結構施工全面完成，為車站的按期投用奠定了基礎。



隨著最後一片鋼桁架吊裝到位，天府站的鋼結構工程全部完工，接下來將進入頂面安裝與站內建設階段，一座現代化的中國高鐵站正在一步一步地向我們走來。



雖然現在的天府站還沒有外立面，但是它的鋼結構，今天全部完工，也就意味著這座車站的鋼筋鐵骨已經全部完成，按咱們中國人的審美，“骨相”如此壯觀，未來的天府站肯定也不差。



天府站，是四川省目前第一個將高鐵站和周邊城市建設一體化設計的TOD項目，總建築面積將會超過62萬平方米，車站本體將會超12萬平方米，建成之後的天府站將設有12個站台，高峰時段可同時停靠大概22趟高鐵列車。車站分為地上3層，地下2層。



天府站設有超10層樓高的挑高空間，這樣的設計可以在高峰時段人流比較密集的時候，緩解大家的心情。不過，如此巨大的挑高結構對安全性與承重能力提出了挑戰，而中國建設者給出了創新方案——“搖擺柱”。如果遭遇極端天氣或地震，搖擺柱可使頂面適度擺動，大幅提升建築的抗災能力。這樣的設計方法也是中國建設者的發明專利。



另一個天府站設計的巧思——效果圖。天府站以“築巢引鳳”為設計理念，就像是鳳凰的兩扇翅膀。在這當中有不同的顔色和材質，在中間以及南北縱向都有透光的膜結構，增加室內的自然采光，來讓它能夠更加的低碳環保。