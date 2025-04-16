陝西：十四屆省委第八輪巡視完成進駐

十四屆陝西省委第八輪巡視進駐一覽表（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京4月16日電／據中央紀委國家監委網消息，近日，十四屆陝西省委第八輪巡視完成進駐工作。12個巡視組對省政府辦公廳、省民政廳、省人力資源和社會保障廳、省自然資源廳、省住房和城鄉建設廳、省交通運輸廳、省水利廳、省農業農村廳、省商務廳、省文化和旅遊廳、省應急管理廳、省市場監督管理局、省林業局、省體育局、省統計局、省文物局、省數據和政務服務局、省知識產權局、省社會保障局、省機關事務服務中心、省地質調查院、省數據和政務服務中心、省供銷合作總社、中國國際貿易促進委員會陝西省分會等24家單位黨組（黨委）開展常規巡視。



被巡視單位分別召開巡視進駐動員會。省委各巡視組組長作動員講話，就做好巡視工作提出要求。



會議強調，巡視是推進黨的自我革命、全面從嚴治黨的戰略性制度安排。省委巡視組將深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想、關於巡視工作的重要論述，堅守政治巡視定位，全面貫徹巡視工作方針，突出“兩個維護”強化政治監督。堅持圍繞中心、服務大局，突出問題導向、傳導嚴的基調，緊盯權力和責任，緊盯“一把手”和領導班子，緊盯群眾反映強烈的突出問題加強巡視監督，進一步提升巡視震懾力穿透力推動力。



省委巡視組組長指出，今年是“十四五”規劃的收官之年，省委把經濟工作部門作為巡視重點，就是要發揮政治巡視監督保障作用，督促被巡視黨組織全面貫徹習近平經濟思想和中央經濟工作會議精神，更好推進陝西高質量發展現代化建設。要準確把握巡視工作的政治方向、價值取向、實踐指向，緊扣被巡視黨組織職能責任加強監督檢查。深入瞭解加強政治機關建設情況，督促被巡視黨組織貫通落實習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話、歷次來陝考察重要講話重要指示以及關於被巡視領域的重要指示批示精神；要緊盯高質量發展這一首要任務，督促被巡視黨組織切實履職盡責，把推進高質量發展、進一步全面深化改革、防範化解重大風險隱患等部署要求不折不扣落到實處；要把推進全面從嚴治黨作為永恒主題，深入瞭解被巡視黨組織落實管黨治黨政治責任，加強領導班子、幹部人才隊伍和基層黨組織建設等情況，縱深推進經濟領域正風肅紀反腐；要把做好巡視“後半篇文章”擺在更加突出的位置，有力推動巡視和各類監督發現問題整改落實，以實際行動助力打好“問題整改硬仗”。



據悉，12個省委巡視組將在被巡視單位工作50天左右，其間設立專門值班電話和郵政信箱，主要受理反映被巡視單位黨組織領導班子及其成員、下一級黨組織主要負責人和重點崗位人員問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。巡視組受理信訪時間截止到2025年4月30日。