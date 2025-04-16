一季度國民經濟實現良好開局

4月16日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2025年一季度國民經濟運行情況，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京4月16日電／據人民網報導，國家統計局16日發布一季度國民經濟運行情況，多項數據顯示，2025年一季度，政策效應持續釋放，生產供給較快增長，新質生產力加快培育，國內需求不斷擴大，就業形勢總體穩定，國民經濟實現良好開局，高質量發展向新向好。



初步核算，一季度國內生產總值318758億元，按不變價格計算，同比增長5.4%，比上年四季度環比增長1.2%。分產業看，第一產業增加值11713億元，同比增長3.5%；第二產業增加值111903億元，增長5.9%；第三產業增加值195142億元，增長5.3%。



國家統計局副局長盛來運表示，總的來看，一季度，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，國民經濟起步平穩、開局良好，延續回升向好態勢，創新引領作用增強，發展新動能加快培育壯大。但也要看到，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。下階段，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，實施好更加積極有為的宏觀政策，做大做強國內大循環，充分激發各類經營主體活力，積極應對外部環境的不確定性，推動經濟運行穩中有進、持續向好。



農業生產形勢較好，畜牧業穩定增長



一季度，農業（種植業）增加值同比增長4.0%。冬小麥播種面積穩中略增，長勢總體較好，春耕春播平穩有序推進。據全國種植意向調查顯示，稻穀、玉米意向播種面積有所增加。一季度，豬牛羊禽肉產量2540萬噸，同比增長2.0%，其中，豬肉、牛肉、禽肉產量分別增長1.2%、2.7%、5.1%，羊肉產量下降5.1%；牛奶產量增長1.7%，禽蛋產量下降0.1%。一季度末，生豬存欄41731萬頭，同比增長2.2%；一季度，生豬出欄19476萬頭，增長0.1%。