瑞幸咖啡：乘自貿港東風　激發產業新活力

瑞幸咖啡董事長兼首席執行官郭謹一（圖源：人民網） 中評社北京4月16日電／據人民網報導，“隨著海南自由貿易港的建設，中國國際消費品博覽會（以下簡稱消博會）成為連接中國和世界的舞台。”在第五屆消博會期間，瑞幸咖啡董事長兼首席執行官郭謹一表示，今年是瑞幸咖啡第四次參展，並在本屆展會上提出了“咖啡＋”生態概念，聚焦“咖啡＋海南”“咖啡＋椰子”，推動產業發展，為我國消費市場注入活力。



“聚焦‘咖啡＋海南’，我們將圍繞海南咖啡產業優勢，持續擴大在海南的門店和產業鏈投資，圍繞自貿港封關運行後的區位優勢，推動海南成為國際咖啡市場的重要基地。”郭謹一說，聚焦“咖啡＋椰子”，將依托海南椰子產業優勢，聯合上下游合作夥伴把產業做大，進一步擦亮海南“椰子名片”，使其走向全國和世界。



談及咖啡市場的發展，郭謹一表示，在國內市場瑞幸從超一線城市到一線城市，再到三、四線城市，直至下沉到鄉鎮，累計服務消費者超3.3億。並加快了海外市場布局，在馬來西亞、新加坡開設門店。



他認為，咖啡是連接世界的產業，通過海南自由貿易港建設，可以更大地發揮海南咖啡產業鏈、供應鏈優勢，依托中國超大規模市場，在國際合作中不斷擴大對外開放。



“目前，咖啡行業發展進入到快車道。”郭謹一說，通過與世界供應鏈合作，可以進一步推動中國咖啡的普及和發展，讓更多消費者用合理的價格喝到好咖啡，這對中國咖啡的推廣具有重要意義。







