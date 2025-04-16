國內首部高原鐵路題材院線電影開機

中評社北京4月16日電／據新華社報導，國內首部聚焦高原鐵路信號工的院線電影《開心嶺》15日在青海西寧舉行開機儀式。



該電影關注“雲端天路”背後的無名英雄，首次將鏡頭對准海拔4200米的“開心嶺”信號工區，揭秘鐵路系統“神經末梢”的守護傳奇。影片通過復員軍人第五小軍（盧祈熾 飾）與鐵道兵出身的老信號工楊震山（巫剛 飾）的師徒羈絆，串聯起暴風雪搶險、狼群夜襲、設備升級等真實事件，講述雪域高原上兩代鐵路人堅守與傳承的動人故事。



據介紹，這是工業題材電影首次聚焦高原鐵路信號工群體。影片以“軍號”“工作日志”“信號燈”為核心意象，將全程在青海高原實景實拍，力求真實還原鐵路建設者的奮鬥現場。總編劇孟廣順透露，影片不僅會呈現暴風雪封山的震撼場景，更會捕捉信號工在零下30℃檢修設備時睫毛結霜、工具凍黏手套的細微之處，讓觀眾真切感受到“堅守”的分量。



此外，影片融入“妻子病逝隔閡”“夥伴犧牲”等情感支線，使宏大敘事與個體命運緊密交織，既有高原硬漢的堅毅剛強，又有普通人的細膩溫情。



在開機儀式上，中國電影基金會理事長張丕民動情地說：“這部電影，是無數鐵路建設者無私奉獻與犧牲的生動寫照。他們揮灑的汗水、付出的心血，甚至獻出的寶貴生命，都不應被遺忘。拍攝這部電影，就是向這些建設者致以最崇高的敬意。”



據瞭解，該電影由中國國家鐵路集團有限公司宣傳部、國家鐵路局信息中心、中共青海省委宣傳部、中共吉林省委宣傳部、中華全國總工會宣傳教育部、鐵道兵紀念館（中國鐵建展覽館）等聯合攝制。