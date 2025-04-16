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最高檢依法對劉滿倉決定逮捕
http://www.CRNTT.com   2025-04-16 17:54:01


　　中評社北京4月16日電／據新華社報導，河南省人大常委會原黨組副書記、副主任劉滿倉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對劉滿倉作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

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