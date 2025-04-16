】 【打 印】 
國投集團戰略發展部副主任鄧謙接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-04-16 17:53:26


　　中評社北京4月16日電／據中央紀委國家監委網、國家開發投資集團有限公司紀檢監察組、甘肅省紀委監委消息，國家開發投資集團有限公司戰略發展部副主任鄧謙涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國家開發投資集團有限公司紀檢監察組紀律審查和甘肅省慶陽市監察委員會監察調查。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：