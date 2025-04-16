【
大
中
小
】 【
打 印
】
國投集團戰略發展部副主任鄧謙接受審查調查
http://www.CRNTT.com
2025-04-16 17:53:26
中評社北京4月16日電／據中央紀委國家監委網、國家開發投資集團有限公司紀檢監察組、甘肅省紀委監委消息，國家開發投資集團有限公司戰略發展部副主任鄧謙涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國家開發投資集團有限公司紀檢監察組紀律審查和甘肅省慶陽市監察委員會監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
廣東省人社廳原廳長楊紅山被雙開
(2025-04-16 17:52:49)
陝西：十四屆省委第八輪巡視完成進駐
(2025-04-16 17:51:45)
雲南省昭通市委原常委江先奎被開除黨籍
(2025-04-15 13:27:18)
檢察機關依法對徐佐涉嫌受賄提起公訴
(2025-04-15 13:26:36)
高質量發展踐悟 大力懲治“蠅貪蟻腐”
(2025-04-15 13:24:05)
習近平：始終保持反腐永遠在路上的堅韌執著
(2025-04-11 16:25:37)
檢察機關依法對王昊涉嫌受賄案提起公訴
(2025-04-11 16:23:21)
貴州：用好紀檢監察建議有力武器
(2025-04-09 17:55:39)
遼寧鞍山：打好糾風治腐“組合拳”
(2025-04-09 17:55:03)
福建寧德：發揮典型案例“活教材”作用
(2025-04-09 17:54:38)