快評：誰是真納粹？“台獨”賊喊捉賊

中評社香港4月17日電／罷免民進黨“立委”李坤城團體領銜人宋建樑15日晚接受新北地檢署調查時，戴著納粹胸章、臂章等道具走進檢署大樓。國民黨主席朱立倫回應說，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁，多位“藍委”也表示支持正義青年。綠營則抓住“國民黨支持納粹”話題作為炒作點，群起而攻之，還試圖“告洋狀”製造國際輿論壓力。



連日來，“罷綠”親藍團體骨幹密集遭到台檢調單位調查、約談，“綠色恐怖”氛圍籠罩全島，被民進黨控制、滲透的許多媒體，不是輕描淡寫、就是不敢發聲，更有甚者助紂為虐，反觀綠營“罷藍”連署使用錯版表格、台當局卻拿出一副“民不告、官不究”態度。我們曾經指出，這次“大罷免”顯然是一場“不對稱戰爭”，民進黨的所作所為，生動演繹了周星馳電影的經典台詞：“球證、旁證，主辦、協辦，全是我的人，你怎麼和我鬥？”



明眼人都能看得出來，這位“罷綠”青年軍“全身納粹裝”走進檢署、接受調查，正是想通過這種“行為藝術”，刺激大眾神經，讓台灣民眾認識到，若任由“綠色恐怖”在島內肆意妄為，每個台灣人都會如同納粹分子統治下的“順民”般，被迫向民進黨當局“表忠”，而任何反綠反“獨”團體人士，也會遭到被納粹分子殘酷清洗整肅的境遇。



“台獨”分子操控輿論、挑撥民粹，混淆視聽、倒打一耙，反而證實了自己深得納粹分子“真傳”，這也是近年來台灣社會撕裂、極化的禍根。

