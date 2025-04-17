中評鏡頭：打卡老爸茶巴士，體驗椰城魅力

這是老爸茶·巴士的外部全圖（海南廣播電視總台官方供圖） 來自港澳台的記者們互相拍照打卡，紀念美好時光（海南廣播電視總台官方供圖） 中評社北京4月17日電（助理記者 葉佳怡）4月9日至4月15日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動在海南舉行。4月13日上午，多位來自港澳台的記者一起打卡老爸茶·海口巴士，沉浸式旅體驗海口這座濱海城市的獨特風景與無限魅力。



老爸茶·海口巴士整車噴繪粉色呼應“三角梅精神”，以旅遊雙層巴士為載體，車內以南洋復古風打造，設有全景天窗、音樂舞台、南洋吧台和海南地道“老爸茶”，摒棄了傳統交通工具概念，巧妙地將傳統老爸茶文化和海口濱海風情融合為一體，讓每一位記者都能感受到這座濱海城市的絕美風光與獨特魅力。



港澳台記者們一登上巴士，便被極具巧思的設計和精美的文創產品所吸引。大家圍坐在一起，品嘗著涼爽可口的奶茶，分享著清新美味的叉燒包、蝦餃和雞爪，在茶香與美食中感受海南飲食文化的獨特韵味。黎族小哥熱情地歌唱黎族民歌、教大家學說黎族話，現場笑聲不斷。記者們相互拍照打卡，記錄下這美好悠閑的時光，還暢聊著各自的生活體驗、工作心得與未來規劃，小小的巴士內洋溢著歡快的氛圍。



這趟巴士從騎樓老街始發，途經鐘樓、 世紀大橋、天空之山驛站、西海岸游艇碼頭、假日海灘等獨具代表性的地標，覆蓋了海口風光、市井和繁華，一邊是車馬川流、一邊是時光靜好，每一處都承載著海口獨特的文化記憶與城市風情。巴士穿梭其間，如同穿梭於時空隧道，記者們在輕鬆愉悅的氛圍中，全方位感受海口濱海城市的歷史、文化與風光。