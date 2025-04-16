習近平會見馬來西亞最高元首易卜拉欣

中評社北京4月16日電／當地時間2025年4月16日上午，馬來西亞最高元首易卜拉欣在馬來西亞國家王宮同中國國家主席習近平舉行會見。



新華社報導，4月的吉隆坡，陽光明媚，草木葱蘢。



易卜拉欣在國家王宮廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式。



習近平乘車抵達時，易卜拉欣和馬來西亞總理安瓦爾在下車處熱情迎接。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中馬兩國國歌，鳴禮炮21響。習近平檢閱儀仗隊。兩國元首進入國家王宮大廳，同雙方陪同人員握手致意。



歡迎儀式後，習近平會見易卜拉欣。



習近平指出，中國和馬來西亞是好鄰居、好朋友、好夥伴，常來常往、親如一家。兩國關係走過了波瀾壯闊的半個世紀，正迎來更加美好的前景。我願同易卜拉欣最高元首一道努力，引領中馬關係長期穩定發展，共同打造高水平戰略性中馬命運共同體，譜寫睦鄰友好、團結合作新篇章，開啟中馬關係新的“黃金50年”。



習近平強調，中馬雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。要深化發展戰略對接，優勢互補、互利共贏，攜手走好現代化道路。建設好“兩國雙園”、東海岸鐵路等重大項目，抓緊培育人工智能、數字經濟、綠色經濟等未來產業合作。中方歡迎更多馬來西亞優質農產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴馬投資興業。願同馬方推進“儒伊文明對話”，開展更多文化、旅遊、教育合作，增進兩國民心相通。中方支持馬來西亞擔任東盟輪值主席國工作，願同馬方一道落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動全球南方聯合自強、共同發展，為地區和世界提供更多確定性和正能量。



易卜拉欣表示，習近平主席對馬來西亞進行國事訪問是兩國關係中的一件大事，充分顯示馬中關係的高水平。我去年9月成功訪華，至今記憶猶新。相信習近平主席此次訪馬將全面提升兩國關係，推動各領域合作蓬勃發展。中國取得令人贊嘆的發展成就，這得益於習近平主席的高瞻遠矚和中國人民的辛勤勞動。馬來西亞高度重視對華關係，無論國際形勢如何變化，都將攜手共進、合作共贏，推動高水平戰略性命運共同體建設。馬方重視區域經濟一體化，堅定支持“一帶一路”倡議，願同中方加強貿易投資合作，共同穩定產業鏈供應鏈，提升互聯互通水平，加強教育人文交流。馬方高度評價最近中國召開的中央周邊工作會議，重視中國為應對全球和地區挑戰發揮的重要作用。作為東盟輪值主席國和東盟－中國關係協調國，馬方致力於推動東盟－中國關係實現更大發展，共同打造和平繁榮的未來。



會見後，習近平出席易卜拉欣舉行的歡迎宴會。



蔡奇、王毅、王小洪等參加上述活動。