習近平同馬來西亞總理安瓦爾舉行會談

中評社北京4月16日電／據新華社報導，4月16日下午，國家主席習近平同馬來西亞總理安瓦爾在布特拉加亞總理官邸舉行會談。



習近平乘車抵達總理官邸時，安瓦爾熱情迎接。馬來西亞青少年揮舞兩國國旗，奏響歡快的鼓樂，跳起熱情的民族舞蹈，熱烈歡迎遠道而來的貴賓。



習近平指出，中馬傳統友誼跨越千年。兩國友好在悠久歷史中孕育，在文化交融中生長，在互惠互利中鞏固，在風雨同舟中升華，展現了以心相交、以誠相待、以義為持、以和為貴的共同價值追求，體現出兩國人民的歷史智慧和勇氣，是兩國共同的寶貴財富。去年，雙方隆重慶祝建交50周年。過去50年中馬關係結出豐碩成果，雙方要在下一個50年繼續把握歷史主動，勇立時代潮頭，構建高水平戰略性中馬命運共同體，為兩國人民創造更多福祉，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。



習近平就建設高水平戰略性中馬命運共同體提出三點意見。



一是堅持戰略自主，開展高水平戰略協作。中馬兩國都堅持自立自強，反對外部干涉，要繼續攜手走好符合本國國情的發展道路，堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，把前途命運牢牢掌握在自己手中。建立外交、國防“2+2”對話機制，深化國家安全、防務、執法交流合作。



二是凝聚發展合力，打造高質量發展合作標杆。中國致力於以高質量發展全面推進中國式現代化，同馬來西亞“昌明經濟”計劃異曲同工。雙方要攜手培育壯大數字經濟、綠色經濟、藍色經濟、人工智能等前沿合作，加強產業鏈、供應鏈、價值鏈、數據鏈、人才鏈融合發展。推動傳統領域合作轉型升級，促進雙向投資。推進鐵海聯運，實現“兩國雙園”提質升級，將馬來西亞重要港口打造成“陸海新通道”重要樞紐。



三是傳承世代友好，深化文明交流互鑒。開展“儒伊文明對話”合作，攜手打造兩國乃至地區層面文明交流平台。以簽署互免簽證協定為契機，大力開展旅遊、青年、地方交流，深化文化、教育、體育、電影、傳媒等合作，促進民心相通，賡續傳統友誼。中方願同馬方繼續開展好大熊貓保護合作研究。



習近平指出，馬方將今年東盟的主題定為“包容性和可持續性”，體現了對時局的深刻洞察。中方支持馬來西亞發揮東盟輪值主席國作用，願同地區國家一道，盡早簽署中國－東盟自由貿易區升級議定書，以開放包容、團結合作抵制“脫鈎斷鏈”、“小院高墻”和濫征關稅，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀回應弱肉強食的叢林法則，以亞洲的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。



安瓦爾熱烈歡迎習近平主席到訪馬來西亞，表示長期以來中國真誠幫助馬來西亞，安危與共、患難與共，是馬來西亞值得信賴的朋友。習近平主席領導中國取得偉大發展成就，帶領中國人民擺脫貧困，倡導共同繁榮、文明互鑒，是當今世界的卓越領導人。馬來西亞人民敬佩中國和習近平主席。習近平主席此訪取得的創紀錄合作成果，對馬方意義重大，馬方深受鼓舞。馬方堅定奉行一個中國政策，不支持任何“台獨”行徑。馬方願同中方深化戰略溝通，鞏固政治互信；擴大兩國貿易，歡迎中國企業赴馬投資興業，與馬方發展數字經濟、綠色經濟、人工智能等新興技術領域合作，助力兩國實現更大發展；增進文化、教育、旅遊等人文領域交流，促進人民相知相親；開展伊斯蘭文明和儒家文明對話，促進人類文明進步。面對單邊主義抬頭，馬方願同中方加強合作，共同應對風險挑戰。東盟不會贊同任何單方面施加關稅的做法，將通過合作聯合自強，保持經濟增長。馬方高度讚賞中國在國際地區問題上發揮的積極作用。馬來西亞作為東盟輪值主席國和東盟－中國關係協調國，將推動加強東盟－中國合作，促進地區和平穩定繁榮。



會談後，兩國領導人共同見證中馬雙方交換30多份雙邊合作文本，涵蓋三大全球倡議合作、“儒伊文明對話”、數字經濟、服務貿易、“兩國雙園”升級發展、聯合實驗室、人工智能、鐵路、知識產權、農產品輸華、互免簽證、大熊貓保護等領域。



雙方發表《中華人民共和國和馬來西亞關於構建高水平戰略性中馬命運共同體的聯合聲明》。



當晚，安瓦爾為習近平舉行歡迎宴會。



蔡奇、王毅、王小洪等參加上述活動。