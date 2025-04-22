快評：同舟共濟　堅定信心打贏對美關稅戰

中評社快評／中共中央台辦、國台辦主任宋濤近日密集出席活動，就兩岸關係及對美關稅戰發表談話。宋濤給大陸台商台企打了一劑強心針，為兩岸同胞同舟共濟、打贏對美關稅戰增強信心。



宋濤21日在成都會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行時指出，當前，面對複雜多變的外部環境、複雜嚴峻的台海形勢，兩岸同胞理應和衷共濟，攜起手來共同應對，堅定維護兩岸同胞的正當發展權利和中華民族共同利益；面對美國的霸凌關稅，我們採取了堅決反制措施，堅定維護了我們的正當權益；大陸經濟仍然是世界經濟發展的主要引擎，大陸始終是台商台胞的堅強後盾。



劉兆玄指出，美國加征關稅的舉措引起了全世界震動和憤怒。前一段時間，習近平總書記訪問越南、馬來西亞和柬埔塞，希望能夠穩固開拓新的經貿市場，推動雙贏的“人類命運共同體”理念和“一帶一路”倡議，在此情況下，台商可以發現新的機遇。



台灣旺旺集團副董事長周錫瑋近日在杭州指出，兩岸應在這一經貿困難時刻加強合作，並建議大陸對台灣全面開放，讓台灣民眾認清“真正欺負台灣人的是美國人，不是大陸人。”台灣大學“國家發展研究所”兼任副教授辛炳隆認為，台商非常靈活，善於應變，特朗普2.0的關稅戰不只針對中國大陸，台商可能再走回紅色供應鏈。



面對美國的霸凌關稅，兩岸同胞同舟共濟，必能打贏這場關稅戰。綜合各方訊息，今次關稅戰中，特朗普對己方的殺傷力甚至遠超對手。特朗普的對華關稅戰難以達到目的，根本上還是他及其幕僚高估美國手中的籌碼，低估中國的韌性和反制效果。