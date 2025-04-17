關稅戰影響匯市　歐元短期看升

中評社香港4月17日電／據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析說，步入2025年，全球經濟延續分化﻿復甦，3月全球製造業採購經理指數（PMI）重回收縮區間、服務業保持景氣擴張，經濟合作與發展組織（OECD）下調2025年全球增長預期至3.1%。美國政府於4月上旬宣布“對等關稅”引起全球外匯市場寬幅波動，美匯指數震蕩跌破100關口，歐元、日圓、英鎊分別上升超過5%、4%和1%。展望本季度，關稅摩擦的變化、美聯儲政策預期及各經濟體政策組合將會是影響外匯市場走勢的關鍵線索。



日加息預期增 利好圓匯



大公報報導，發達經濟體貨幣方面，美匯指數短期大概率延續寬幅震蕩。市場預期美聯儲或於今年中旬實施減息，短期內，若關稅隱憂得到較明顯緩釋，美匯指數仍有一定回升動力，但需關注關稅談判進展，或金融市場流動性超預期變化所帶來的衝擊。由於歐元選擇性避險價值有所走升、叠加歐洲財政擴張前景，對歐元短期走勢提供支撐，預計歐元兌美元偏強震蕩。更大的通脹壓力促使英國央行更謹慎減息，但緊縮財政計劃掣肘經濟衝擊應對能力和英鎊走強基礎，預計英鎊兌美元走升承壓。全球避險情緒升溫，提振4月初日圓走勢，往後看，避險屬性、加息預期均支持日圓走強。



亞太經濟體貨幣方面，美元寬幅震蕩叠加港股調整後投資吸引力增強、港股IPO和派息高峰期支撐港元需求均提振港匯走勢，美元兌港元或會在偏強區間（7.75至7.80）波動。新加坡作為重要轉口貿易港和消費服務中心，關稅摩擦衝擊全球貿易體系和增長前景，美元兌新加坡元走升承壓。印度對美出口依存度偏高，叠加通脹降溫、“對等關稅”衝擊下，央行快速減息並下調增長預期，印度盧比走勢仍有一定壓力。4月初越南盾跌至歷史低位，部分“對等關稅”暫停帶來階段性利好因素，支持越南盾走勢回升，但越南對美出口依賴度較高，需持續關注後續關稅政策。澳洲央行相對偏鷹形成支撐，澳元兌美元承壓走升；但私人部門表現疲弱、外貿不確定性上升，或影響澳元表現。年初以來，外需向好支持新西蘭元走升，但新西蘭元兌美元走升路徑仍有不確定性，需關注關稅摩擦對外需的影響。



需求預期悲觀 油價走低



其他美洲經濟體方面，美元兌加拿大元仍有走升空間，通脹壓力或掣肘減息節奏、“對等關稅”獲得豁免，均提振加元走勢，但經濟景氣度降溫、油價下行壓力等或限制漲幅。美元兌墨西哥比索仍有壓力，“對等關稅”衝擊下墨西哥比索4月初創新低，在通脹相對可控背景下，央行減息穩增長空間較大。美元兌巴西雷亞爾延續趨穩，2024年巴西雷亞爾已經下降逾25%，高通脹限制央行減息空間、農產品出口等有望獲得競爭優勢，有利提振巴西雷亞爾走勢。美元兌阿根廷比索仍有壓力，關稅摩擦對全球經濟增長帶來波動，需求悲觀預期擾動國際油價、農產品價格走低，叠加緊縮財政政策，持續影響阿根廷比索後續走勢。