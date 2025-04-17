富權：卓伯源為何捲土重來再選國民黨主席？

中評社香港4月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：卓伯源為何捲土重來再選國民黨主席？以下為文章內容。



中國國民黨籍的前彰化縣長卓伯源，昨日在台大校友會舉行“民生、經濟、和平、永續”重大事項宣告記者會，宣佈將捲土重來參選國民黨主席，並透露開記者會前已發訊息告知台中市長盧秀燕。卓伯源表示，國民黨身為最大在野黨，卻沒辦法贏得二零二四年“總統”大選。他呼籲大家一起來檢討國民黨，讓國民黨走出目前困境。他還承諾，要當一個“造王者”，不會參與二零二八年“總統”、“立委”選舉，盼能推動台灣地區在二零二八年完成政黨輪替。他在接受媒體訪問時透露，他在開記者會前有傳訊息給盧秀燕，相信國民黨是一個大家庭，有共同目標和信念，會團結在一起。



“似曾相識燕歸來”！卓伯源宣布要參加將於今年十月間舉行的第十二屆國民黨主席選舉，與其在二零二一年參加第十一屆國民黨主席選舉時的動機，有許多相似之處，都是不滿時任黨主席的路線偏差及執行力不足，要挺身出來參選黨主席，希望能夠領導中國國民黨矯正某些失誤，並團結全黨全社會認同“九二共識”、反對“台獨”人士共同奮鬥，爭取實現“下架民進黨”的夙願，推動兩岸關係和平發展。



實際上，卓伯源在四年前宣布參選國民黨主席時，就在參選宣言內容中猛烈批評時任黨主席江啟臣領導的黨中央團隊較弱的兩岸以及“九二共識”議題，指出國民黨問題出在近年路線飄移不定，失去黨魂支撐。他指出，和平是重中之重，不能讓兩岸陷入戰火之中，但這段時間國民黨路線搖擺不定，讓人民看不到希望、黨員看不到未來。他認為一定要深化“九二共識”，這是台海和平的康莊大道，是打破民進黨“台獨”神話的照妖鏡，是帶領台灣青年連結兩岸、走向世界、創造人生高峰的必走之路。在過去二十年間，連戰為國民黨提出基於“九二共識”的兩岸和平藍圖，馬英九執政八年得以實踐和發展。對於這些寶貴資產，國民黨需要提出一套基本路線、架構、論述的整合與提煉，才能真正體現出價值。他還表示，倘若當選國民黨主席，將會“邀請習近平總書記訪台”。



當時卓伯源也承諾，他若當選。將任專職黨主席，不會參加二零二四年的“總統”和“立委”選舉。



在當時，可能連卓伯源自己也知道，單憑自己較為薄弱的政治勢力，將難以勝出，其策略是要在台灣中部為朱立倫實施“阻擊戰”，阻擊爭取連任的江啟臣在台灣中部的地方派系勢力，掩護當時也已經宣布參選的朱立倫。——當時在許多人的認知中，作為外省人後代，而且其岳父高育仁也熱衷於推動兩岸關係和平發展的朱立倫，將會承襲連戰、吳伯雄、馬英九的路線，領導國民黨回歸其黨綱揭櫫的反“獨”促統政治立場。

