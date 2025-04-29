朱中博：特朗普第二任期美國對台政策解讀

中國國際問題研究院世界和平與安全研究所所長朱中博發言。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月29日電（記者 郭至君）中國評論通訊社、中評智庫基金會日前在北京記者站召開了以“特朗普第二任期美國政策分析與展望”為主題的思想者論壇，多位美國問題研究專家齊聚一堂，對特朗普第二任期美國內政外交諸多方面進行了評析與展望。中國國際問題研究院世界和平與安全研究所所長朱中博對特朗普第二任期美國對台政策進行瞭解讀。



朱中博稱，分析特朗普第二任期的美國對台政策，需要比較特朗普第一任期和拜登政府時期的對台政策。總體來說，美國的對台政策，是放在對華關係大框架內展開的。而美國近年來的對華關係則又放在所謂“大國戰略競爭”框架下展開。從特朗普第一任期開始，經由拜登四年，再至特朗普2025年重返白宮，美國將中國視為“頭號戰略競爭對手”的做法不僅沒變，反而在加強。因此，特朗普第二任期內，美國的全球戰略不會放棄聚焦遏壓中國，在此框架下延續並變本加厲“以台制華”，在台灣問題上“玩火越線”，加緊榨幹台“剩餘價值”，台海局勢難以風平浪靜。但美國的對台政策也存在明顯“兩面性”，美方深知中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心與強大能力，不願意也不敢在台海陷入中美大國衝突，更不願為“台獨”分裂勢力火中取栗。



一、特朗普第一任期對台政策充滿危險性冒進



主要體現在如下幾個方面。一是所謂的“特蔡通話”。2016年12月初，特朗普在美國大選中獲勝不久即與蔡英文通電話並稱呼蔡的偽官號，成為1979年以來美國當選總統首次與中國台灣地區領導人通電話，受到國際社會強烈抨擊。



二是持續掏空美國的“一中政策”，公然添加所謂的對台“六項保證”定語。2020年“美國在台協會”台北辦事處網站公布1982年對台“六項保證”解密電報，美國國務院助理國務卿史達偉等人亦妄稱對台“六項保證”至今有效。這使得美國的“一中政策”由中美三個聯合公報作定語，蛻變為套上美國單方面搞出來的對台“六項保證”（及“與台灣關係法”）等錯誤定語，凸顯美國立場倒退和背信棄義。



三是對台大賣軍火。特朗普第一次執政四年就創下冷戰結束後美國六屆政府（包括拜登政府，其中克林頓和小布什政府分別為8年任期）對台軍售金額最高紀錄，4年內共計11次對台軍售、總金額超183億美元。尤其是2020年，特朗普上演任內“最後瘋狂”，一年內6度對台軍售、金額達118億美元，台灣島內也吹噓當年是對美最高軍購年。

