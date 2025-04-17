港機場旅客節節上升　復活節料日15萬人次

左圖：入境處第五度獲得Skytrax“全球最佳機場出入境服務獎”。右圖：入境處致力提升過關效率。（大公報） 中評社香港4月17日電／今年復活節檔期（4月17日至21日），入境處預計平均每日會有約15萬人次經機場管制站進出香港，旅客單日數字更有機會創出疫情後新高。而入境處最近在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的年度旅客意見調查中，榮獲“2025年度全球最佳機場出入境服務大獎”，第五度獲得這項殊榮。



第五度獲“航空業界奧斯卡”



是國際知名的專業研究航空運輸的顧問公司，其頒發的獎項被譽為航空業界的奧斯卡。今次調查是在2024年8月至2025年2月期間進行，調查範圍覆蓋全球接近600個機場，共收集了來自超過100個國家，逾1300萬名航空旅客對各機場服務的評分。



入境事務處機場管制科指揮官王志華表示，入境處就機場管制站的通關效率制定服務承諾，目標讓98％的香港居民及95％的訪客在15分鐘的等候時間內辦妥出入境檢查手續。過去三年，100％的香港居民及超過99％的訪客能於15分鐘的等候時間內辦妥出入境檢查手續。今次獲得“2025年度全球最佳機場出入境服務大獎”，入境處繼2015年、2016年、2019年及2020年後第五次獲得此項獎項。



王志華說，入境處亦持續提升過關效率的措施，包括最近於今年3月31日起調整香港永久性居民使用e－道服務的適用年齡，讓年滿7歲並持有智能身份證和有效的特區護照的兒童，毋須預先登記便可在各管制站使用e－道服務，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。此外，預計於今年第三季在機場入境大堂推出新款e－道，市民外游返港將會更加方便。



入境處表示，機場最高每日旅客量按年上升，2024年經機場辦理出入境檢查的旅客接近4200萬人次，已回復至2019年的八成半人次（4900萬人次）。今年首三個月的旅客則有近1085萬人次，相比去年同期上升近一成（9．1％）。今年復活節檔期（4月17日至21日），入境處預計約有600萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。機場方面，預計平均每日約有接近15萬人次會經機場管制站進出香港。入境處會彈性調配人手確保通關暢順。