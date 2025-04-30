孫冰岩：華府大裁員與特朗普2.0行事風格

國際關係學院國際政治系講師孫冰岩發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月30日電（記者 郭至君）中國評論通訊社、中評智庫基金會日前在北京記者站召開了以“特朗普第二任期美國政策分析與展望”為主題的思想者論壇，多位美國問題研究專家齊聚一堂，對特朗普第二任期美國內政外交諸多方面進行了評析與展望。國際關係學院國際政治系講師孫冰岩出席並發言，內容如下：



最近，我對特朗普和馬斯克主導的“大裁員”做了一些觀察，他們預計要裁十幾萬人，其中裁的第一個大頭就是美國國際開發署，要裁掉一萬多人。裁員的第二個大頭是美國國防部，預計要裁6萬人，但是目前來看國防部要裁的都是邊緣性人物，大部分都是試用期的，以及很多是從事國防後勤和國防醫療的，目前已經裁掉了差不多快2萬人。第三個裁員大頭就是美國的疾控中心（CDC）和國立衛生研究院（NIH）。據我瞭解，因為特朗普在2020年搞對華疫情溯源，污蔑新冠病毒是所謂“中國實驗室洩露”，當時美國NIH和CDC的很多人不認同特朗普的觀點，所以應該是得罪了特朗普，包括得罪了當時擔任美國情報總監的拉特克利夫，因而這次，可能這些拒絕論證疫情是實驗室洩露的科研人員要被裁掉。而且共和黨甚至還傳播陰謀論說病毒是“中美兩國的科學家一起搞出來的”，所以CDC和NIH將會成為特朗普裁員的第三個重點。



另外，我主要關注美國國防部的核心部門，尤其是從事作戰指揮人員，包括美國情報部門的核心部門，情報部門到現在只裁了十幾個人，而且裁的都是些從事情報後勤輔助技術的。我還聽說美國現在的中情局局長拉特克里夫，他用各種理由搪塞馬斯克推動的情報部門的裁員，他甚至化被動為主動，主動發起了一個美國情報部門的改革，他以改革和評估為理由，表示改革後再裁員，但要等到改完之後，不知道馬斯克到時候還在不在位了。總之，美國的政府裁員基本上裁掉的都是試用期人員，包括一些在共和黨立場上一直反對的，比如做DNA多元性研究的，包括美國的醫療、社保的，包括後勤的這些被裁掉，但實際上核心的人員不會被裁。



這次大裁員對美國的外交政策帶來什麼影響？我認為影響最大的還是美國國際開發署。因為美國國際開發署的職能不只是美國的國際開發，還負責在許多地區層面阻撓中國倡議的“一帶一路”項目，包括他們在很多地方與當地勢力、地方媒體建立交情，抹黑“一帶一路”，爆料所謂的“黑幕”或者是進行國際訴訟。一旦特朗普把他們國際開發署的很多駐外的站點裁掉，目前看特朗普只打算在拉美留2個站點，在非洲留6個站點，那樣大多數原來專職抹黑中國的這些國際開發署人員基本上都被裁掉了，我相信這對於中國在海外推行國際合作項目的壓力大幅減輕，尤其是在輿情方面或者是當地勢力的反對方面會有減壓。但其他方面，因為一些核心人員，像美國國務院、國防部、美國情報部門、國土安全部負責網絡基建防禦的這些人基本都還保留，所以對中國的安全及中美其他方面政策影響其實不是很大。

