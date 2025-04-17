VTC學費下學年加5.5%　年均約3萬

左圖：職業訓練局昨日公布下學年學費將加5.5%，每年學費會增至約3萬多元。右圖：VTC航空及航海教育中心設置嶄新先進的設施，為學生提供優質及模擬真實工作環境的訓練體驗。圖為中心構想圖。（大公報） 中評社香港4月17日電／大公報報導，職業訓練局（VTC）昨日表示，下學年將加5.5%學費，增幅與8間資助大學相若，每年學費會增至約3萬多元，視乎情況，不排除未來學費仍有上調空間。



展望未來，VTC將會加強人工智能（AI）策略、擴展持續進修培養技術人才。另外，VTC會做更多宣傳，希望招收更多本地及非本地學生，亦會配合市場需要，興建及開展更多先進的教學設施及課程，包括航空及航海教育中心，以及升降機及自動梯技術中心。



擬北都設校 招收更多非本地生



VTC執行幹事唐智強透露，VTC已經10年沒有增加學費，今年會跟隨八大院校一同提升5.5%學費，每年學費平均約3萬元。回顧過去一年VTC工作進展，稱因該校試行了政府推出的“職專畢業生留港計劃”計劃，旨在吸引非本地學生來港就讀政府指定技術行業的合資格VTC全日制高級文憑課程，以及於畢業後留港從事與其專業相關的工作，投身成為行業的技術人才。入讀高級文憑課程的非本地生人數有約600人，大部分來自內地，其中約一半來自廣東省，另外亦有來自加拿大、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓等。比起以往非本地生人數顯著上升。



非本地學生可循此“計劃”申請入讀指定合資格的VTC全日制高級文憑課程，該校今年技術行業範疇更擴展至12個，令2025／26學年相關課程進一步增至34個，這不僅為香港吸納更多優質人才，也進一步提升其作為國際專上教育樞紐的吸引力，鞏固大灣區教育中心的地位。



未來學校更會考慮參與北部都會大學城發展計劃，並招收更多非本地生。儘管如此，該校仍會以招收本地生為主，不會忽略港生的需求。還會走入更多校園中及舉辦活動招生，例如廣泛接觸不同中學，幫助學生做好生涯規劃、舉辦嘉年華或於西九文化區藝術公園大草坪舉行重點推廣活動。



資訊科技列必修 加強AI應用



AI教育愈來愈熱，唐智強表示，未來VTC會以AI策略，用科技強化教與學及機構營運，包括各級課程均將資訊科技設為必修單元，並加強資訊科技單元中的AI相關內容、在課程中加入行業相關的AI應用知識，裝備學生於其行業所需的AI技能。在新學年新開辦的“應用人工智能高級文憑”課程中，將裝備學生生成式AI、語言模型、影像處理和電腦視覺的知識和技術，學生可學習利用不同的AI模型，為各行業及領域開發解決方案。



此外，VTC推展校園建設，開拓更多先進教學設施，包括位於青衣IVE的航空及航海教育中心，將於2025／26學年啟用，配合八大中心有關發展香港成為國際航運中心及國際航空樞紐的定位。中心將設置先進的設施，為學生提供優質及模擬真實工作環境的訓練體驗，採用智能技術的航空及航海操作模擬設施、航空工程和航空系統維修培訓工場、海事工程實驗室、模擬機艙等。提供多元化的航空及航海相關課程，包括證書、文憑、高級文憑和專業文憑等各級資歷和專業資格。中心落成後，預計每年約有1000名全日制及兼讀制學生使用。



另外，因應升降機及自動梯業界對技術人才的殷切需求，政府於2024年施政報告提出支持VTC發展升降機及自動梯技術中心，有助培訓更多人才。



升降機及自動梯技術中心鄰近葵湧IVE，現正進行設計，預計於2028年落成。將提供升降機、自動梯、移動步道，以及虛擬實境和擴增實境等培訓設施，裝備學生有關應用新科技，以及安裝、檢測和維修不同系統的技能。