孫成昊：特朗普第二任期美歐關係展望

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊發言。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月1日電（記者 郭至君）中國評論通訊社、中評智庫基金會日前在北京記者站召開了以“特朗普第二任期美國政策分析與展望”為主題的思想者論壇，多位美國問題研究專家齊聚一堂，對特朗普第二任期美國內政外交諸多方面進行了評析與展望。清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊從當前美歐關係進行了評析與展望。他說，從目前看，特朗普第二任期的核心原則依然圍繞“美國優先”、反建制、經濟民族主義和社會保守主義展開。其主要政策特徵體現在經濟領域的大規模關稅、減稅和放鬆監管，外交領域的單邊主義和對國際組織的重新評估，以及國內事務上對移民的強硬立場和對社會文化議題的積極介入。與第一任期相比，特朗普第二任期似乎以更具雄心和可能更具顛覆性的議程為特徵，更強調激進的政策轉變，並以更自信方式實施長期以來的保守派目標，這對其外交政策也會產生深遠影響。



孫成昊表示，其延續性和變化可以從三個方面觀察。一是“美國優先”或“讓美國再次偉大”。特朗普政府始終將“美國優先”置於其政策核心，但不同的是，特朗普第二任期“美國優先”原則的實施似乎更明確和積極，從口號走向具體政策行動。這尤其體現在經濟民族主義在本屆政府中依然占據中心地位，並且似乎更廣泛、更強硬地運用了關稅等保護主義措施。在第二任期初期，美國就迅速提高對主要貿易夥伴的關稅，表明政府堅定地將貿易作為實現國內經濟目標的手段，可能較少顧及傳統外交規範或潛在報復行動。



二是反建制和“清除深層政府”。特朗普政府在瓦解其認定的“行政國家”方面展現出更具體的行動，政府效率部（DOGE）的成立以及推動類似“F計劃”（Schedule F）的公務員制度改革都指向這一目標。任命像埃隆·馬斯克這樣非傳統政治圈人士領導DOGE，表明政府有意打破既有官僚體系，這也與此前“2025計劃”將整個行政部門置於總統直接控制之下的目標相一致。



三是社會保守主義和文化議題。特朗普政府通過多項行政命令積極推行社會保守主義議程，包括針對多元、平等和包容（DEI）項目的行政命令。社會保守主義似乎是特朗普第二任期更突出和積極推行的方面，通過具體的行政行動旨在扭轉之前的政策並實施社會保守主義原則。這一系列動作表明特朗普政府高度重視解決文化訴求，並在執政初期就嘗試兌現對保守派選民承諾。

