空氣污染嚴重　過敏求診增五成

有醫生表示，因為空氣過敏反應求醫人數，較以往增加五成。（大公報） 中評社香港4月17日電／本港近日受到沙塵氣流影響，引致不少市民出現過敏、眼腫和流鼻水，多區私家診所求診人數明顯上升。有家庭醫生表示，因為空氣過敏反應求醫人數，較以往增加五成，由於病征跟感冒相似，不少病人誤以為傷風感冒，亂服成藥或延誤治療，若情況持續或因頻密搓揉雙眼（捽眼），有機會觸發紅眼症，細菌引致鼻腔發炎。



﻿大公報報導，多區空氣中的粒子濃度，最近突然暴升十多倍到三十倍，雖然情況已經逐漸緩解，但環保署的網頁顯示，昨日上午的空氣質素健康指數仍然維持中至高水平。不少市民表示，近日出現過敏情況，例如經常流鼻水。



大公報記者昨日在黃大仙區一間私家診所瞭解情況，多達十多人輪候，上午十一時四十五分左右，已經“截龍”停止掛號，求診者要等下午時段。一名求診者表示，量度體溫未有發燒，但眼部紅腫，不停流鼻水，經醫生診斷後證實是空氣質素轉差引致過敏。



家庭醫生關嘉美表示，空氣質素轉差引致過敏反應，部分病征跟感冒近似，但一般不會發燒，流出的鼻水顔色呈透明，部分人同時出現喉嚨痛，近日相關求診者較以往增加五成，並以年輕人及較多戶外活動者為主。



以為感冒 亂服藥或延誤治療



關醫生指出，不少人以為情況只屬短暫，或誤以為傷風感冒，自行到藥房購買感冒丸服食，若眼腫、鼻痕、流鼻水持續，部分人或者不停“捽眼捽鼻”，引致紅眼症或細菌感染，令病情惡化，若屬哮喘病患者，更可能令病情變得嚴重出現危險，建議市民及早求醫。



另外，因應復活節假期將至，衛生署衛生防護中心呼籲計劃外游的市民，應注意目的地的傳染病情況，預防感染各種傳染病，特別是麻疹、登革熱和諾如病毒感染。



衛生防護中心總監徐樂堅表示，舉例諾如病毒感染，香港人的旅遊熱點例如日本、新加坡和台灣，現時的急性腸胃炎活躍程度較去年同期為高，諾如病毒通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關，市民外游時應注意食物安全。



徐樂堅提醒市民，外游時應注意食物安全，回港後如出現發燒、呼吸道感染病征、紅疹或腸胃不適，應盡快咨詢醫生，並告訴醫生最近曾到過的地方，以加快診治。