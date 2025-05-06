北京專家：美國政策與中國應對策略

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員秦升發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月6日電（記者 郭至君）中國評論通訊社、中評智庫基金會日前在北京記者站召開了以“特朗普第二任期美國政策分析與展望”為主題的思想者論壇，多位美國問題研究專家齊聚一堂，對特朗普第二任期美國內政外交諸多方面進行了評析與展望。中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員秦升參會並進行了發言，他說，鑒於當前學界和政策屆對特朗普政策的批判性研究已形成相當規模，那我們肯定要問一個問題，為什麼特朗普會忽視如此多的建議、批評，那麼執著的推行他的政策呢？我的理解，特朗普的政策更多的是美國作為霸權國家基於國家利益所進行的自我修正，特別是考慮到拜登事實上延續了很多特朗普第一任期的政策舉措，所以，今天想談談特朗普政策的內在邏輯，也為我們更好的應對提供一個分析基礎。



一、美國的自我糾偏歷史



從美國的歷史可以看出，其制度設計絕不是一層不變的，像我們說的自由主義、保守主義、孤立主義、重商主義等政策邏輯，在美國不同的時期，面臨不同的國內國際環境是不斷切換的。這些深層思想的變化大部分是在美國國家利益受到威脅時發生的，包括不同時期的經濟危機、石油危機、日本衝擊，當然還有冷戰，以及本世紀發生的金融危機，美國遇到這些危機和威脅的時候總是能夠利用他的實力地位、制度設計能力、內部的創新能力等等改變不利的局面，不管是陽謀還是陰謀，大部分時候能夠度過難關，甚至是重傷競爭對手，像蘇聯、日本，總體上還是比較成功的。這說明美國的制度設計使其具有了一定的自我糾偏能力。



那麼，目前以特朗普政策為代表的美國政策體系，包括拜登時期的政策，比如關稅政策、科技政策、基礎設施政策等等和特朗普高度一致，所以這個體系其實是美國新一輪的自我糾偏，主要糾正的問題或者說危機就是實力危機。



二、保持實力地位是特朗普政策的核心



最近幾年，美國在外交當中非常喜歡用一個詞，position of strength，我們當然是非常反對他這樣的說法。但是當美國頻繁在外交場合使用“實力地位”這樣的用語，說明他已經感受到了實力危機。“從實力地位出發”，特朗普講過，拜登也講過，“從實力地位出發”其實反映了美國外交政策中實用主義和權力政治的傳統，通過最大化自身優勢（軍事、經濟、技術等）來塑造國際秩序，維護國家利益。所以說，美國的實力就是美國塑造國際秩序，維護自身利益最重要的籌碼，現在的問題是，如果美國不作出改變，特別是自身的改變、以及改變競爭對手，美國的實力地位是處在非常明顯的下降通道上，這個下降以前我們講是相對下降了，現在來看是可能是絕對下降。

