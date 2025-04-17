特朗普貿易戰迎來反殺　美品牌在中國面臨崩盤

中評社香港4月17日電／特朗普毫無理性地將中國輸美商品關稅增高至 245%，正打擊在中國營運的美國商業品牌，中國消費者更傾向購買本土貨品。



《華爾街日報》報導，不論是智慧手機還是快餐、飲品，美國品牌在中國的影響力正逐漸下降，連鎖店瑞幸咖啡、科企華為、運動服飾品牌安踏及奶茶品牌蜜雪冰城等中國本土品牌迎頭趕上，快速佔領美國品牌在中國的市佔率。



中國連鎖超市永輝超市還表示，願意為出口受阻而庫存積壓的中國製造企業開通“綠色通道”，並幫助中國製造企業提高品牌知名度。



運動品牌 Nike、咖啡連鎖店星巴克等美國品牌，在中國市場遭遇激烈競爭，美國商品多年來的主導地位和軟實力明顯被削弱。



Nike 在季度業績中指出，公司去年 12 月至今年 2 月在華營收按年下跌 17%。美國電動車企業 Tesla 上月的銷量亦下滑 12%。蘋果公司和星巴克均向投資者提出警告，指出在中國市場的銷售額季度增長已出現下滑。



另一方面，為反制特朗普發動的貿易戰，中方宣布將限制進口美國好萊塢電影，在服務貿易方面反制美國。《華爾街日報》指出，不同於商品貿易，美國對中國服務貿易擁有順差。儘管相比其他服務行業，電影僅佔很小一部分，但其象徵意義卻是其他行業無可比擬的。



來自福建的平面設計師賈先生表示，中國品牌已經遍及其生活各方面，無論是家中的電器還是運動服裝，他今年沒有觀看任何好萊塢電影。他說，“我們的個人生活不會受到貿易戰過多的影響，因我們其實並不依賴美國商品。”



不只中國，特朗普的貿易戰，也使英國激起了“愛國熱情”。《金融時報》報導，巴克萊銀行的最新民調顯示，特朗普宣布對英國加徵 10% 關稅後，71% 受訪英國民眾表示他們願意支持英國企業，將購買更多“英國製造”的產品。



民調也指出，約三分之二英國消費者擔憂進口商品將會更昂貴，已有約四成消費者正尋找英國製造的產品作為替代。