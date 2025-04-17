不要去美國旅遊　赴美旅遊人數斷崖式下跌

中評社香港4月17日電／赴美旅遊預警升級，德國、英國等歐洲國家更新了赴美旅行提醒，赴美遊客數量銳減，旅遊業遭受重創。



美國商務部國家旅遊辦公室4月8日發布的數據顯示，3月赴美遊客人數同比下降了11.6%。美國海關數據也顯示，今年3月中下旬，從美國主要機場入境的外國遊客人數較去年同期銳減約20%。



依據美國國家旅遊辦公室數據，今年1月至3月，共有710萬海外遊客進入美國，同比下降3.3%。這與去年的美國旅遊熱度形成鮮明對比。2024年，赴美國際遊客超過7239萬人次，同比增長9.1%。其中，2024年12月同比增幅達9.5%。





英國旅遊經濟學公司近日公布的一份報告預計，由於入境遊客減少，美國旅遊業在2025年可能會損失約640億美元。



旅遊業者擔憂，未來形勢不容樂觀。美國新世界旅遊公司總裁兼首席執行官馬爾科·揚表示，最近8到10周，來自國外的客戶預訂量減少了20%至50%。在美國加利福尼亞州，當地導游擔心，受美國政府關稅政策影響，人們赴美旅遊的意願可能會進一步下降。



研究公司旅遊經濟學 （Tourism Economics） 去年12月曾預測美國今年的國際遊客數量將增加近9%，但近日該公司下調了年度預測，預計美國今年的國際遊客數量將下降9.4%。該公司總裁薩克斯（Adam Sacks） 表示，特朗普對歐盟、格陵蘭島和加拿大的激進言論是“主動失誤（unforced errors）”， 給民眾對美國的情緒造成重大影響並進一步影響了旅遊業。

