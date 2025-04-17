美防長顧問涉Signal洩密事件暫時停職

美國國防部長海格塞斯的高級顧問考德威爾。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月17日電／據大公網報導，綜合路透社、《紐約郵報》報導：知情人士透露，美國國防部兩名高層官員因涉嫌洩露敏感信息而被行政停職，並由安全人員護送離開五角大樓。報導稱，該停職事件或與美國《大西洋月刊》主編戈德堡被國家安全顧問華爾茲錯誤拉入通訊軟件Signal群組的軍事洩密事件有關。



據兩名美國國防官員表示，國防部長海格塞斯的高級顧問考德威爾已經被安排行政休假，並於當地時間15日被帶離五角大樓。據指考德威爾在調查中被發現涉嫌在未經授權下揭露信息。



《紐約郵報》另外報導，五角大樓的另一位高級官員達林.塞爾尼克也因同一調查被停職，目前尚不清楚這些洩露行為的具體內容。



此次調查源於海格塞斯的幕僚長卡斯珀於3月21日簽署的一份備忘錄，該備忘錄要求對國防部內部的未經授權信息洩露進行調查，並批准在調查過程中使用測謊儀。考德威爾是與海格塞斯密切合作的幾位高級顧問之一，而他亦是Signal群組洩密案中，海格塞斯的指定聯絡人。



塞爾尼克曾在特朗普政府第一任期內擔任白宮和退伍軍人事務部的高級顧問，並在今年初擔任國防部人事與準備事務副部長的職務。他與海格塞斯有著密切的工作關係，兩人曾在“關注美國退伍軍人”組織中共事。