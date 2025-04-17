美國針對關鍵礦產啟動“國安調查”

特朗普政府正在考慮對關鍵礦產加征關稅。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月17日電／據大公網報導，綜合路透社報導：美國總統特朗普15日再次動用《1962年貿易擴展法》第232條款，指示商務部長盧特尼克對所有美國關鍵礦產進口進行所謂“國家安全貿易調查”（即“232調查”），被視為加征關稅的前奏。此舉將加劇美國與全球貿易夥伴的爭端，標誌著特朗普挑起的關稅戰進一步升級。



特朗普15日簽署行政令，要求盧特尼克對包括鈷、鎳、17種稀土元素和鈾在內的所有關鍵礦產及其下游產品進行“232調查”。下游產品包括芯片、電動汽車、智能手機等。盧特尼克須在180天內提交調查結果，包括關於是否加征關稅的建議。路透社稱，特朗普此舉主要針對在全球關鍵礦產供應鏈中居於主導地位的中國。為反制特朗普關稅，中方此前已對關鍵礦產實施出口限制。



白宮表示，若特朗普決定對關鍵礦產徵收關稅，該稅率將取代特朗普本月早些時候宣布的“對等關稅”稅率。特朗普上月還簽署了一項行政令，指示聯邦機構列出礦山和可用於礦產加工的聯邦土地清單。然而，開發新礦和建造加工設施需要數年時間。美國目前僅能開採和加工少量鋰礦；僅有一座鎳礦但無冶煉廠；鈷礦及精煉設施完全空缺。



特朗普今年1月上任以來已根據“232調查”對進口汽車和鋼鋁產品加征關稅，日前宣布對半導體和藥品進行“232調查”。