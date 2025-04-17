塞爾維亞國民議會通過新政府組成名單

4月16日，塞爾維亞新任總理久羅·馬楚特（前）及新內閣成員在貝爾格萊德的國民議會宣誓就職。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月17日電／據新華社報導，塞爾維亞國民議會16日表決通過新一屆政府組成名單，久羅·馬楚特出任總理。



塞國民議會當天在51名議員缺席的情況下以153票贊成、46票反對的表決結果通過新內閣名單。新內閣設30名部長，其中包括3名副總理：西尼沙·馬利任第一副總理兼財政部長、伊維察·達契奇任副總理兼內務部長、阿德里亞娜·梅薩羅維奇任副總理兼經濟部長。新內閣成員在國民議會表決後宣誓就職。



馬楚特15日在國民議會召開的特別會議上介紹其施政綱領時強調對內通過對話恢復穩定、對外獨立平衡的政策重點。他呼籲全國團結與和解，強調“塞爾維亞厭倦分裂”。在國際事務上，馬楚特表示塞爾維亞將在保持獨立性的同時繼續加入歐盟的進程，並繼續致力於廣泛的國際合作。



去年11月塞爾維亞中北部城市諾維薩德火車站發生混凝土遮雨棚倒塌事故後，塞全國持續發生大規模抗議活動。時任總理武切維奇今年1月28日宣布為緩解國內緊張局勢辭職。塞爾維亞總統武契奇4月6日提名貝爾格萊德大學醫學院教授馬楚特任新一屆政府總理。