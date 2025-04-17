美國學生申請加拿大高校人數急升

受特朗普政策影響，加拿大卑詩大學近期受到美國學生青睞。圖為該校溫哥華校區。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月17日電／據大公網報導，綜合路透社報導：美國總統特朗普上台後大幅削減對美國高校的聯邦資金，施壓高校進行改革，越來越多在美國的學生轉向加拿大的大學。



加拿大卑詩大學溫哥華校區（UBC Vancouver）表示，截至今年3月1日，美國公民申請該校2025年學年研究生課程的人數較2024年全年的申請人數增加了27%。校方表示，為應對美國學生對研究生課程需求的增長，校方本周短暫重新開放招生，並將加快審理美國公民的申請。該校學術副校長阿弗裡爾表示，美國申請人數激增歸因於特朗普政府的政策，自上學年起，該校研究生院的美國學生申請人數增加了27%。



此外，加拿大學生人數最多的多倫多大學也報告稱，截至今年1月也就是該校2025年課程的申請截止期限，來自美國的申請人數有所增加。滑鐵盧大學也報告稱，自去年9月以來，來自美國的校園訪客人數和官網流量都有所增加。



不過，從2024年開始，加拿大當局為了應對大批移民湧入，宣布為期兩年的學生簽證人數限制措施，將簽證數量大削三分之一以上。根據政府的公告，2025年簽發的新國際學生簽證數量，比2024年減少10%，約為43.7萬個。根據UBC的年報，美國是該學校國際學生註冊入學人數最多的三個國家之一。



另外，加拿大大學教師協會15日在其官網發文警告其成員非必要不要前往美國。該協會提醒，那些來自與美國外交關係緊張的國家或對特朗普政府發表過負面看法的學者，在前往美國旅行時應特別謹慎。