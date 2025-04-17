香港旅遊發展論壇：探索文旅融合　共迎機遇

左圖：峰會嘉賓在香港海洋公園打卡留念。右圖：峰會嘉賓在住家艇甲板感受香港的繁華與傳統並存。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月17日電／據大公網報導，香港旅遊發展論壇昨日（16日）在港舉行。眾多來自香港本地、內地以及國際的學界與業界知名人士齊聚於此，圍繞香港旅遊業未來發展展開深入探討。許多與會者表示，香港可以通過文旅融合、IP打造、科技賦能為旅遊業注入新的活力。同時，不少企業界人士也滿懷期待，希望通過香港這一國際化平台，更好地聯通世界，邁向全球。



“我們正準備在香港故宮文化博物館進行‘無人機＋煙花’的表演，未來期望借助香港這一橋梁，爭取到更多向世界展示中國煙花的機會！”中洲煙花集團是今年新加入世界旅遊城市聯合會的會員單位，其總經理李仕傑興奮地表示：“每次來到香港，我都能感受到這座國際化大都市的多元業態和無限活力。”



推廣無人機煙花表演



自2022年起，李仕傑團隊開始打造“無人機＋環保冷焰火”的煙花演藝新模式。他激動地說：“通過將現代科技與文化元素巧妙融入煙花表演之中，能夠實現1＋1>2的效果。”去年，他與團隊在國內外成功舉辦了50餘場無人機煙花秀。目前已經攻克1.2萬架無人機煙花同時表演，今年可突破到2.2萬架無人機煙花同時表演。“此次來港參會，我們正與眾多意向客戶積極溝通，將中國的無人機煙花表演帶到全球。”



“3月份香港最大型體育基建項目──啟德體育園正式啟用，一系列盛事活動‘多點開花’，讓香港這座亞洲國際都會大放異彩。”康泰企業有限公司執行董事黃進達對香港旅遊業﻿復甦深感振奮，他提到，第十五屆全運會將於今年11月在粵港澳大灣區舉辦，三地應攜手充分挖掘大灣區旅遊發展的巨大潛力，合力拓展國際客源市場。



You and Me基金會會長蘇麗珍也表示，這是一個向世界展示香港、講述香港故事的絕佳契機，香港應做好各項配套服務，以吸引更多遊客前來體驗。



“香港旅遊業不僅與內地緊密相連，更與全球接軌。”香港社福界心連心學院院長譚贛蘭對香港旅遊業的發展前景充滿信心。她指出，旅遊是香港與內地及世界進行文化交流的重要橋梁，應進一步鞏固香港作為世界級首選旅遊目的地的地位。同時，她指出當前針對老年人群體的旅遊產品與服務仍相對匱乏，期待未來能有更多創新。