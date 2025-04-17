建造業監管存漏洞　申訴署提40建議

申訴署指出，建造業安全監管存在嚴重漏洞。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月17日電／據大公網報導，建造業屬高風險行業，安全工作至為重要，申訴專員公署昨日發表報告，揭露建造業安全監管存在嚴重漏洞，合資格檢驗員未妥善檢查便簽署確認安全，甚至有個案在搭棚完成前已簽署“棚紙”，做法罔顧工人和大眾安全，已向政府多個部門提出共40項主要改善建議。有立法會議員形容，現象“荒謬、荒誕”，要求政府修例提高刑罰，以杜絕亂象。



公署綜合建造業過往的致命意外事故、勞工處曾經處理的投訴，展開實地視察，結果發現多宗涉及高風險作業的個案，例如竹棚架、吊機、吊運等，有“合資格人士”未有妥善檢查裝置或機械，便貿然簽署指定表格確認安全，甚至預先簽署多張表格。



申訴專員陳積志舉例，過程中發現“合資格人士”簽署“棚紙”，確認已檢查棚架處於安全操作狀態，但檢查日期一欄竟然寫上視察當日之後兩日的日子。另一宗個案，涉及有住宅單位需要在外墻搭建吊棚，進行更換外墻去水喉工程，相關合資格人士竟然在搭棚前，已簽署確認安全的棚紙。



公署認為，勞工處必須多管齊下加強監察，包括研究就各種高風險作業制訂“檢查清單”範本、要求“合資格人士”備存檢查紀錄、引入抽查制度等。長遠而言，該處應研究建立電子平台供承建商及“合資格人士”上載檢查紀錄及表格，以方便監察及突擊抽查，杜絕預先填寫檢查日期等不專業甚至是刑事欺詐的行為。



港九打石雲石建造業職工會會務主任姚嘉安向《大公報》表示，按照程序，棚架搭建完成後，要先由屋宇署進行檢查，約每星期由棚架專家多次檢查，看是否安全穩固，確認無誤後才能簽署相關文件，保證文件生效，工人也衹有在棚架文件生效後，才會上去進行工程作業。若真有搭建前簽字的情況，一定違反程序，很難保證不出意外。