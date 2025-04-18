《全球發展與中國合作》圖書發布研討會舉辦

4月15日下午，由全球化智庫（CCG）與施普林格・自然集團（Springer Nature）聯合舉辦的《全球發展與中國合作》圖書發布暨研討會於全球化智庫（CCG）北京總部成功舉辦。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京4月18日電（實習記者 劉璐璐）4月15日下午，由全球化智庫（CCG）與施普林格・自然集團（Springer Nature）聯合舉辦的《全球發展與中國合作》圖書發布暨研討會於全球化智庫（CCG）北京總部成功舉辦。會議採用”線下＋直播“的方式，由全球化智庫（CCG）出版中心主任任月園（Shirley Zhen）主持。研討會環節由全球化智庫（CCG）主任、《全球發展與中國合作》聯合主編王輝耀主持，研討嘉賓有聯合國駐華協調員常啟徳（Siddharth Chatterjee）、紅十字國際委員會（ICRC）總幹事柯邱鳴（Pierre Krähenbühl）、聯合國開發計劃署駐華代表白雅婷（Beate Trankmann）、紅十字國際委員會（ICRC）主席中國事務個人特使、東亞地區代表處主任史德林（Balthasar Staehelin）、聯合國國際移民組織（IOM）駐華代表李文（Li Wen）、國際人才組織聯合會（AGTO）主席丹尼斯·西蒙（Denis Simon）、聯合國兒童基金會駐華代表桑愛玲（Amakobe Sande）、意大利經濟發展部原副部長米凱萊·傑拉奇（Michele Geraci）、聯合國兒童基金會駐華辦事處公共夥伴關係處處長潘賢禧（Hyun Hee Ban）、聯合國工業發展組織投資和技術促進辦公室環境與氣候議題專家姜灝（Hao Jiang）、中歐環境與綠色經濟合作項目團隊負責人特霍爾德·庫恩（Berthold Kuhn）。



《全球發展與中國合作：應對世界變化的創新思維、政策與倡議》一書由全球化智庫（CCG）理事長王輝耀博士和秘書長苗綠博士主編，匯集了來自眾多國際組織的26位代表的真知灼見和智慧，共收錄了21篇文章。本書是“中國與全球化”系列叢書的一部，由施普林格·自然集團出版。“中國與全球化”系列叢書旨在匯集全球範圍內有關中國與全球化、中國復興的機遇與挑戰以及中國在全球治理、全球經濟、全球發展和全球安全中的作用等議題的真知灼見。



施普林格·自然集團商業、經濟、政治和法律圖書編輯總監William Achauer發表致辭。Achauer先生在新加坡線上參會。他在發言中首先慶祝”中國與全球化“系列叢書第九卷的發布，並表示從2021 年秋季第一卷出版以來，這個系列叢書發展態勢良好。他認為該系列圖書取得成功有兩個重要原因，一個是王輝耀先生和苗綠女士為打造該系列每一卷叢書所付出的專業工作，以及精心挑選撰稿人；另一個是大部分圖書以開放獲取的形式出版，使得世界各地的任何人都可以閱讀和下載這些書籍。他提到，聯合國可持續發展目標（SDGs）在本書的稿件中被廣泛提及。這與施普林格・自然集團的出版使命非常契合。



施普林格·自然集團中國區圖書總監李琰發表致辭。李琰表示很高興看到關於全球化的討論仍在繼續，全球社會正在共同努力，從思想層面深入思考這一主題。她向這本書背後眾多的優秀人才以及 CCG 以開放獲取的形式贊助此書的出版表示感謝。在高度肯定該書之後，她表示，在將這本書推向世界之際，期望它能幫助研究生理解複雜的理論框架，為政府部門的政策決策提供參考，激發研究機構的跨學科合作，並且成為全球研究圖書館的重要參考書籍。