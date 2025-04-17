中評社北京4月17日電／據新華社報導，第二批保險資金長期投資改革試點迎來新進展。記者從泰康保險集團獲悉，泰康資產關於發起設立全資私募基金管理子公司泰康穩行私募基金管理有限公司的申請已獲批。



據瞭解，2023年10月，金融監管總局批覆保險資金長期投資改革試點首批試點項目，規模500億元；今年1月和3月，金融監管總局批覆開展第二批試點，規模共計1120億元，泰康人壽位列其中。



據悉，泰康穩行將作為基金管理人向泰康人壽定向發行契約型私募證券投資基金，泰康人壽作為單一持有人，首期投資規模預計為120億元。



泰康資產相關負責人表示，設立泰康穩行管理該基金，將進一步增加符合保險資金投資策略的長期投資資產，優化新會計準則下保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率。該基金將精選境內市場和香港市場的優質上市公司，在科學嚴格管理風險的前提下，追求基金資產的中長期穩健增值，同時充分發揮長期資金、耐心資本作用，助力資本市場平穩運行。



記者瞭解到，目前，作為保險資金長期投資改革試點的首批試點項目，中國人壽、新華保險發起設立的鴻鵠基金已成功投資落地500億元。第二批試點中，鴻鵠基金獲批200億元，平安人壽等公司也表示正在積極推動試點業務落地。