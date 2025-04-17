烏：烏美礦產協議“法律內容”已基本敲定

中評社北京4月17日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基16日晚在視頻講話中說，烏克蘭和美國礦產協議的“基本法律內容”已基本敲定，如一切能夠“迅速且富有建設性”地推進，該協議“將給兩國帶來經濟成果”。



烏克蘭第一副總理、經濟部長斯維裡堅科當天也在社交媒體發文說，烏美礦產協議談判取得“積極新進展”，雙方同意在一份“意向備忘錄”中體現這一進展並準備近期敲定協議。但斯維裡堅科未透露“進展”的具體細節。



另據烏克蘭國際文傳電訊社當天援引彭博社消息報導，經過烏美兩國技術團隊磋商，美國政府“軟化”了要求烏方償還美國戰爭援助的立場，將烏方償還援助的金額從之前的3000億美元降低至1000億美元。目前雙方關鍵分歧在於，美國仍堅持在礦產協議框架內成立的聯合投資基金的未來收益，應優先用於償還美國援助而非用於對烏投資，而且美國在未“收回”全部援助資金前不願做出新的投資承諾。



今年2月28日，澤連斯基到訪美國白宮並同美國總統特朗普會面，雙方發生激烈爭吵，因此未能簽署礦產協議。之後，兩國代表多次在沙特阿拉伯會談。3月28日，烏方稱收到美國提供的礦產協議新方案，此方案與前一個版本“完全不同”。4月11日和12日，烏方團隊赴美就協議內容進行了“技術性”磋商。