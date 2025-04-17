美聯儲主席：加征關稅對美經濟衝擊或超預期

中評社北京4月17日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾16日表示，美國政府已宣布的關稅上調幅度遠超預期水平，其帶來的經濟影響同樣可能超出預期，令美聯儲貨幣政策制定面臨更棘手局面。



鮑威爾當天在芝加哥經濟俱樂部發表講話時說，加征關稅將推高通脹和抑制經濟增長。調查數據和市場指標都顯示，短期通脹預期已顯著上升，受訪者普遍將矛頭指向關稅政策。



鮑威爾在發言後的對話環節中表示，在現任政府正在實施的重大政策調整影響下，美國經濟很可能會放緩，失業率或將上升，而隨著關稅政策逐步生效，通脹也可能上升。



他說，供應鏈中斷這類問題往往需要較長時間才能解決，可能使原本一次性的通脹衝擊演變為更持久的壓力，這正是美聯儲擔憂的情況。以汽車行業為例，其供應鏈很可能面臨“嚴重中斷”，且這一修復過程或將持續數年，進而延長通脹周期。



鮑威爾還說，這些政策調整從根本上改變了美國長期奉行的某些政策方針，而美聯儲對此缺乏可供參考的經驗。他說，即便是95年前出台的《斯穆特－霍利關稅法》，其設定的關稅稅率也沒有當前這麼高。美聯儲在決定是否調整利率前，將繼續觀察加征關稅及其他經濟政策的實際影響。



美國彼得森國際經濟研究所高級研究員、哈佛大學教授卡倫·戴南15日表示，貨幣政策制定者正面臨艱難的平衡之舉。她預計美聯儲在年底前都將維持利率不變。



