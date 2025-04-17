美媒：美暫不支持以色列襲擊伊朗核設施計劃

中評社北京4月17日電／據新華社報導，綜合美國媒體16日報導，經過長時間討論，美國政府暫不支持以色列對伊朗核設施發動襲擊的計劃，選擇與伊朗就限制其核計劃進行談判。



《紐約時報》援引美國政府瞭解以色列軍事計劃的官員及其他消息人士的話報導說，以色列計劃在今年5月對伊朗核設施進行打擊，目標是將伊朗研製核武器的能力推遲一年或更長時間。以方希望美國支持並幫助實施該計劃。



報導說，對於究竟是支持外交途徑解決伊核問題還是支持以色列襲擊伊朗核設施，美國政府內部進行了數月的辯論，最終達成“粗略共識”，即反對以色列襲擊伊核設施的軍事行動。報導認為，這場長達數月的辯論凸顯了美國政府內部強硬派與其他閣僚之間的分歧，美國總統特朗普最終選擇通過外交手段而非軍事行動解決伊核問題。



據報導，本月早些時候，特朗普告知以色列，美國不會支持其襲擊伊朗核設施的計劃。以色列總理內塔尼亞胡本月訪美期間，特朗普與其討論了此事，並表示美方正在與伊朗進行會談。



伊朗與美國4月12日在阿曼首都馬斯喀特舉行間接談判。這是自2018年5月特朗普在其第一任期單方面退出伊核協議後，美伊之間的首次正式談判。據報導，美伊將於本月19日在阿曼斡旋下舉行第二輪談判。