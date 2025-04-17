蚍蜉撼樹難阻復興：識破美國亂港遏華的迷夢

中評社北京4月17日電／據大公網報導，一、亂港遏華：美國的一貫圖謀與現實掙扎



歷史的鏡鑒清晰映照出美國干預香港事務的斑斑劣跡。上世紀五十年代，美國已借著駐港領事館新聞處（美新處）以種種名目，資助本地的反共文化組織及年度邀請新聞工作者“赴美考察”，希望受邀者有所感而為文“美言”，推介美國繁榮興盛及民主自由。台灣清華大學王梅香女士在2015年發表的博士論文《隱蔽權力：美援文藝體制下的台港文學》，以豐碩資料證明美國在上世紀五六十年代已在港針對文化界展開“滲透”工作，美新處並負起“通過文化活動、宣傳活動支持美國政府的各項外交活動”的重任。



自香港回歸以來，美國通過非政府組織（NGO）織就了一張滲透網絡，美國國家民主基金會（NED）、美國國際共和研究所（IRI）等機構，長期以所謂“民主、人權”為幌子，向香港的反中亂港勢力輸送資金、培訓人員、策劃行動。非法“佔中”幕後策劃者之一鄭宇碩的前助理張達明已在2018年出版的《何為證據：揭露香港亂象的幕後黑手》中，揭露了非法“佔中”接受美國NED指揮、資助的事實。



從2019年的修例風波來看，其操作手法完全是“顔色革命”的復刻。宣傳口號的炮製、人員的組織培訓、網絡輿論的煽動，乃至個別事件的誇大炒作，都與美國在中東“阿拉伯之春”、烏克蘭“橙色革命”中使用的手法如出一轍。美國國防部中國事務顧問白邦瑞更是公開承認，美國政府向“港獨”分子提供了數百萬美元的資金支持。



2019年以來，美國對香港的遏制打壓變本加厲。2019年12月，美國眾議院通過的7380億美元國防預算中，公然寫入“支持香港人的抗爭及自治”條款，明目張膽地干涉中國內政；2020年7月14日，時任美國總統特朗普簽署“香港自治法案”，要求制裁所謂與中方違反涉港義務有關的外國個人或實體等。同日，簽署13936號“關於香港正常化的總統行政令”，認定香港局勢對美構成威脅，宣布國家緊急狀態，包括暫停和取消給予香港的特殊優惠待遇等；2021年7月7日，美國白宮發布所謂《與香港有關國家緊急狀態繼續實施的通知》，宣布延長所謂“針對香港局勢宣布的國家緊急狀態”，延長美國對港制裁措施一年；2021年2月18日，美國國會眾議院外委會主席米克斯提出決議案，污蔑抹黑中央和特區政府維護法治和社會秩序穩定的努力，等等。這些行徑，本質上是將香港視為遏制中國發展的“棋子”，試圖通過製造混亂，破壞香港作為國際金融中心的穩定，進而延緩中國的發展步伐。