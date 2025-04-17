向美國獻媚換不來尊重

中評社北京4月17日電／據大公網報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式出席全民國家安全教育日開幕典禮並發表主旨講話，回顧了香港從由亂到治，邁向由治及興的進程，並呼籲香港各界堅定與國家站在一起，用愛國愛港的實際行動維護國家安全。



過去10年，是全面貫徹落實總體國家安全觀的10年，我國國家安全工作取得歷史性成就，牢牢掌握發展和安全主動權，續寫了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。過去10年，也是香港在維護國家安全方面鬥爭最為激烈的10年，香港歷經由亂到治、邁向由治及興，走過了極不平凡、極不尋常的歷程。香港國安法與《維護國家安全條例》共同構成的法治屏障，讓香港徹底告別過去的政治泥潭，社會聚焦發展、經濟重拾動能成為鮮明主題。從“愛國者治港”原則的全面落實，到行政立法的良性互動，香港治理體系的重塑讓社會共識更加凝聚，市民對安定繁榮的期盼正轉化為共謀發展的行動力。



堅定地與國家站在一起



但在新形勢下，美國發動關稅戰，妄圖對中國極限施壓，形成對國家安全的新一輪威脅。夏寶龍主任在講話中，提出三個“歷史和現實告訴我們”，指出外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變，也絕不可能得逞；中國人民從來不吃霸道霸凌那一套，包括香港同胞在內的全體中國人民是嚇不倒、壓不垮的；香港同胞素有愛國愛港優良傳統，那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場。以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的想法，同時更加堅定香港市民與國家、與特區政府站在一起堅定維護國家安全和香港繁榮穩定的信心。



在百年變局加速演進、國際局勢動蕩加劇的當下，國家安全已成為香港由治及興的根基所在。從香港國安法到《維護國家安全條例》，法治利劍的持續完善既為“一國兩制”構築了堅實護欄，更為香港創造了長治久安的發展環境。面對越趨複雜的國際局勢，香港機遇與挑戰並存，唯有以“拚”的精神、“創”的智慧、“幹”的擔當，以更開放的姿態融入國家發展大局，才能在金融、科創、文化等領域突破瓶頸，才能讓東方之珠煥發新光彩。