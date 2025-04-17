世衛組織成員國達成大流行病協議草案

中評社北京4月17日電／據新華社報導，世界衛生組織16日宣布，經過三年多的密集談判，世衛組織成員國就大流行病協議草案達成一致，在加強全球防範大流行病方面邁出了“重要一步”。此草案制定方不包括已宣布退出世衛組織的美國。



公報說，經過13輪正式會議以及多次非正式談判後，政府間談判機構當天最終確定了世衛組織大流行病協議草案。該草案將提交到5月舉行的第78屆世界衛生大會審議。



草案內容包括建立病原體獲取與惠益分享系統，採取切實措施預防大流行病，建設不同地區的研發能力，促進與大流行病相關衛生產品的技術和相關知識等的轉讓，動員一支技術熟練、訓練有素、多學科的國家和全球衛生應急隊伍，建立協調財政機制，以及建立全球供應鏈和物流網絡等。



該草案確認了各國在其境內處理公共衛生事務的主權，並明確規定草案中的任何內容均不得被解讀為世衛組織有權指導、命令、改變或規定各國法律和政策，也不得強制各國採取特定行動，例如禁止或允許接收旅客、強制疫苗接種等。



世衛組織總幹事譚德塞在公報中表示：“通過就大流行病協議達成共識，各國不僅制定了一項讓世界更安全的具有劃時代意義的協議，同時還表明多邊主義依然充滿活力。”



2021年11月底舉行的世界衛生大會特別會議成立了政府間談判機構，負責起草一項世衛組織框架下的防範和應對大流行病協議，以加強大流行病預防、準備和應對能力。在去年舉行的第77屆世界衛生大會上，各國政府承諾在一年內完成大流行病協議的談判工作。



國際媒體關注到，此次達成大流行病協議草案的參與方不包括美國。今年1月20日，美國總統特朗普簽署行政令，宣布美國退出世衛組織，引發國際社會廣泛擔憂。