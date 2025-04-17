美國無能狂怒突顯中國的定力與底氣

中評社北京4月17日電／據大公網報導，美國總統特朗普發起的關稅戰已持續近半個月，日前白宮再度“出口術”，稱由於中方採取了報復行動，因此中國出口美國商品將面臨最高245%的關稅。245%關稅聽起來可怕，但實質上已經淪為數字遊戲，跟125%、145%沒有任何分別，也沒有任何意義。就算美國一而再，再而三提高關稅稅率，也占不了中國一點便宜，反倒只會突顯自身的無能狂怒，也讓世界更加看清如今美國霸權的墮落，以及中國經濟面對逆境挑戰的強大韌性。



“關稅戰、貿易戰沒有贏家。”中方過去已經多次提醒過特朗普政府，想借關稅戰解決經濟社會問題是緣木求魚。而隨著這場關稅戰發展至今，眾多數據和分析都已經不斷表明這是徹頭徹尾的損人害己之舉。



據國際投行高盛發表的報告，指特朗普的關稅措施雖然有可能刺激製造業就業率短期上升，但受到關稅影響的其他行業也會相應出現職位流失，導致美國就業出現淨負面影響。具體一點說，就是製造業崗位可能增加不到10萬個，但成本的增加卻會對整體就業造成近50萬個崗位的損失，最後計算下來，就業崗位反而減少了約40萬個。高盛還預估，今年內美國經濟衰退的可能性為45%，GDP年增長率僅有0.5%，核心PCE通脹率則將達到3.5%的峰值。美國經濟數字實在不容樂觀。



此外，世貿組織昨日亦指出，美國關稅政策將拖累全球貿易前景空前惡化，今年全球貨物貿易量由原先估計增加3%，大幅下跌至衹有0.2%。事實上，美國一些農民已經身受其害，由於美國農產品長期高度倚賴中國市場，特朗普加征關稅好處未見，卻恐怕要先令數以百萬計的美國農民破產。日前美國大豆協會主席已經發表公開文章，懇求特朗普結束貿易戰，稱對華關稅可能會使他們在2027年之前破產。值得一提的是，這位主席當初還投了票給特朗普。



關稅戰的本質就是“七傷拳”，特朗普所謂每日進賬20億美元的幻想遙遙無期，倒是先令美國各行各業內傷暗伏。特朗普可能也察覺關稅成效未如理想，因此選擇繼續對華加碼。可惜此舉注定徒勞，中國雖然不願打貿易戰，但也不怕打，更有充分的手段和底氣應對美國的極限施壓。