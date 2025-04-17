內房呈現止跌回穩新特徵

中評社北京4月17日電／據大公網報導，2025年一季度，房地產市場呈現止跌回穩的積極態勢。隨著政策大力支持和居民住房需求的釋放，市場修復明顯，房地產市場出現新特徵。



其一，二手房交易活躍度顯著高於新房，成為市場回暖的主要動力。2025年1－3月，一線城市新房網簽面積同比上漲6%，北上深二手房網簽量同比上漲45%，北上深二手房成交占比達64%。以上海為例，3月二手房日均成交達947套，較2024年12月的高點下降1%。相比之下，新房市場整體動能趨緩，上海3月新房日均成交相較2024年12月高點下降28%。二手房交易是居民置換鏈條中的重要一環，其率先回暖可帶動房地產市場整體﻿復甦。二手房價格穩定，會改善購房者信心，推動整個房地產市場止跌回穩。



二手房銷售也存在分化。核心區次新房、有獨特教育資源、交通便利、租售比高的二手房價格相對穩定，去化周期短；而部分房齡較老的房源因居住品質較差、戶型功能缺陷等原因，去化周期較長。



其二，一線城市高品質新房韌性十足。一線城市中優質新房項目持續熱銷，如上海壹號院二批次2025年1月開盤，當日銷售66億元；北京海淀功德寺兩項目開盤成交超150億元。兩項目均為每平米均價超10萬的改善項目，憑借不可覆製的區位溢價、高品質的產品、核心資產抗通脹預期的金融避險屬性等優勢實現熱銷。高品質住宅更受購房者青睞。購房者從“有房住”轉向“住好房”，安全、舒適、綠色、智慧成為重點關注。



其三，市場出現聯動修復。新房成交回暖激活土拍，形成正向循環。隨著新房去化提速，開發商現金流將有所改善，補庫存需求隨之上升，核心地塊競拍熱度攀升。同時，地方政府也調整商品住宅用地供應結構，加大了優質地塊供應，叠加房企聚焦主流城市戰略，共同推動土拍結構性升溫。



今年以來，北上廣深等一線城市及杭州、成都等強二線城市房地產市場熱度較高，與之對應的土地市場熱度提升。2025年3月，北京、杭州土拍市場分別拍出住宅單價地王，溢價率達28%、115%。2025年一季度各地住宅用地土拍溢價率普遍回升，北京土拍平均溢價率提升至11%、上海和深圳分別為29%、70%，顯著高於2024年溢價水平，杭州、成都等房地產市場恢復較快的核心城市，土拍溢價率也提升明顯，分別達43%、27%，反映了房企對市場信心的增長。