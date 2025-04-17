美債被拋售　拆倉活動推高日圓

中評社北京4月17日電／據大公網報導，過去一個月香港股市經歷過山車走勢，恒生指數從上月中兩萬四千點以上的水準，急挫至4月最低見19260點。重點當然是特朗普所掀起的中美貿易戰，美國收取中國商品合共高達145%的進口關稅；而中國政府亦宣布徵收美國商品最高125%進口關稅以作報復。貿易戰不但正式開打而且很快白熱化。關稅戰消息令美股道指於4月3日及4日，分別單日急挫超過1600點及2200點。兩日合共急挫近4000點，蒸發市場約9萬億美元的資金；更有分析員指出標普500指數從高位下跌已超過兩成，技術上已進入熊市階段。香港股市跟隨外圍疲弱走勢，於4月3日（星期四）收市為22849點，但在4月7日重新開市時（因香港4月4日為清明節假期股市休息）卻出現裂口低開超過兩千點，在20730點開市。



港股二萬一關口受考驗



筆者執筆時貿易戰依舊延續，美國商務部宣布展開向進口半導體以及藥品進行調查，雖然沒有言明針對中國，但相信大家應該是瞭解的。因此筆者認為香港恒生指數暫時難以站穩在兩萬一千點以上的水準，縱使有北水進場，相信亦只能帶來短暫提振作用。而因應兩國的鬥爭，這段時間筆者建議對半導體股以及藥業相關板塊要特別小心，避免買入，甚至手上持貨者可考慮換馬，改為配置中資金融股及內銷板塊，相關背後原因上期已經提及，這次不再復述了。



資金流出美國 美元弱勢延續



外匯市場方面，美元不但延續上月弱勢，跌幅甚至加劇並創出自2022年第三季後低位。筆者於4月16日執筆時美匯指數更跌穿100的關口，報99.52。其中一個原因是聯儲局主席鮑威爾在3月份議息會議後的聲明中向市場表達未來仍有降息的機會，同時在這個月來多項通脹數據意外顯示通脹有所回落，降息預期重燃下，美元受壓。另外，步入4月頭兩周，美國債市亦出現被嚴重拋售的情況，其中日本央行減持最為積極。歐洲及日本更有很多退休基金亦出現明顯減持美債現象。在“股債齊跌下”資金流出美國市場因而造就美元弱勢。筆者相信短期內這個狀況不會有任何改變，因為以上一切均是貿易戰而產生的結果，除非特朗普突然大幅度改變立場，可惜這個想法實在不切實際。



那麼在美元弱勢當中哪一只貨幣相對吸引呢？當然是多次提及的日圓，當美債持續被拋售，拆倉活動便會出現並進一步推高日圓匯價。