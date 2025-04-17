美海關打臉特朗普　一天只收到2.5億關稅

中評社香港4月17日電／近幾周時間里，美國總統特朗普屢次在公開場合聲稱關稅政策能讓美國每天收20億美元，但美國海關和財政部的數據顯示，即便是在4月5日部分關稅生效後，海關實際收到的關稅大致也衹有2～3億美元左右，差距相當大。



美國海關和邊境保護局（CBP）周一表示，自4月5日起，根據新實施的“對等關稅”政策，累計已經徵收超過5億美元。加上2025年1月20日以來美國實施的15項總統貿易行動，累計關稅收入達到250億美元。



這份聲明的緣由，是美國海關上周五出現長達10小時的系統故障，導致美國進口商無法輸入豁免代碼，幫助在途貨物免除更高額的關稅。



據《CNBC》周三（16日）報導，CBP在聲明中特別強調，短暫故障期間日均2.5億美元的收入流未受影響。



作為對照，美國財政部周一發布的每日存款報表也顯示，在“關稅和特定消費稅”項下，獲得的金額一共衹有3.05億美元。



作為一名將政治生涯與關稅深度綁定的非典型政治人物，特朗普對美國每天能收到多少關稅的認知錯得如此離譜，美國媒體認為他可能只是單方面聽信親信胡說八道。



今年3月底，特朗普高級貿易顧問納瓦羅曾表示：“僅汽車關稅一項就能增收約1，000億美元…...此外，其他關稅將每年帶來6，000 億美元收入，十年間總計約6兆美元。”



6，000億除以365天，約合每天略超16億美元，這個數字大致能與特朗普口中的“每天20億美元”對上。



按照特朗普政府的算術能力，美國經濟學家大膽猜測：納瓦羅的“6兆”就是把2024年美國進口商品總額3.3兆美元，四捨五入為3兆，並假設對所有商品徵收20% 全面關稅。這樣一年就是6，000億，十年就是6兆。



美國稅務基金會聯邦稅收政策副總裁約克表示，納瓦羅忽視了關稅提高時人們消費行為改變、各國報復性措施以及由此對其他稅收來源的影響。