長假在即避險升溫　低吸內銀

中評社北京4月17日電／據大公網報導，連升六日的港股，終於“斷纜”。恒指昨日低開低走，最低時跌穿21000和20900兩個大關，低見20868點，跌596點，其後維穩資金加強吸納，而內地A股又止跌轉升，遂令港股有反彈的信心，收市時重拾21000點關口，報21056點，下跌409點（1.91%）。全日總成交2199億元，較上日增349億元。



20只熱門股中，15只跌，5只升。升得最勁的是赤峰黃金（06693），漲21%，創歷史新高，主要受國際金價昨日早段逼近3300美元所帶動，昨晚現貨金價更突破3300美元，曾高見3317美元。港股市場所有黃金股都上揚，包括山東黃金、招金礦業、靈寶黃金等。



下跌熱門股中，跌得最重的是美團（03690），收134.9元，跌8%，而下跌3%至7%的股份有小米（01810）、阿里巴巴（09988）、南方恒生科技（03033）、比亞迪（01211）、京東（09618）、快手（01024）、泡泡瑪特（09992）、小鵬汽車（09868）等。



在風高浪急的市況中，昨日曾上演驚魂一幕。主角是中藥股滿貫集團（03390），甫開即大跌，最多跌逾92%，到上午十一時許停牌時，仍跌90%，即由前日的3.08元跌至0.3元。



此股大股東名王嘉俊，持股53%，第二大股東是華潤醫藥（03320），持股18.99%。昨日，滿貫集團的成交量有2.6億股，值8174萬元。



昨日較重要的入市消息是內地公布首季經濟數據，整體而言比預期為好。不過市場關注焦點仍在關稅戰，反而忽視了這一消息。特朗普繼續亂舞關稅大棒，最新指向藥物股，狂言要加重關稅至藥物製造業“遷出中國重返美國”云云。總之，此關稅“狂魔”就是要搗亂市場，打到投資市場人心惶惶為止。