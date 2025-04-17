非盟呼籲促進非洲內部貿易應對美關稅影響

中評社北京4月17日電／據新華社報導，非洲聯盟（非盟）委員會主席優素福日前對美國關稅政策給非洲出口帶來的影響表示擔憂，呼籲非洲各國團結一致、加強經貿往來，以應對美國關稅衝擊。



非盟執行理事會第二十四次特別會議15日至16日在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非盟總部召開。優素福在會議開幕式上說，非洲大陸正面臨著域內和域外雙重複雜局勢，非洲各國“必須努力適應新形勢並充分調動國內資源”。



優素福呼籲非洲各國充分利用《非洲大陸自由貿易區協定》，促進非洲內部貿易，以抵禦未來的風險。